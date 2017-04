The Chainsmokers revelan lo mejor y lo peor del éxito arrollador que están viviendo

En apenas un año, los neoyorkinos The Chainsmokers han pasado de ser un dueto con un cierto reconocimiento en la escena anglosajona, a apoltronarse en lo más alto de las listas de todo el planeta, acaparar emisoras, recoger un Grammy y firmar un sonido —esa electrónica hipnótica y cabizbaja— que ha marcado parte del sonido de 2016, inspirando a muchas bandas.

Y todo eso sin tener aún un álbum de larga duración en el mercado, algo a lo que ponen remedio este viernes con Memories... Do not open, el disco que reúne algunos de sus grandes hits (por allí acampa Paris, Something just like this o The One, aunque no está, por ejemplo, el multiplatino Closer) y colaboraciones con Coldplay o Jhene Aiko.

Además, la banda inicia una gira que les llevará por 40 ciudades norteamericanas.

Alex Pall y Andrew Taggart hacen un inciso en su ajetreada agenda para contestarnos unas preguntas por correo electrónico sobre cómo están viviendo esta locura.

1) Premios, ventas, reconocimientos... ¿cómo estáis viviendo este éxito? ¿Es posible que a uno no se le suba a la cabeza algo así?

Somos los mismos chicos de siempre, somos tranquilos y modestos, y tenemos novias y amigos extraordinarios que hacen que mantengamos los pies en la tierra. Estamos seguros de que nunca vamos a dar nada por sentado. Somos muy afortunados y ahora solo pensamos en seguir adelante y hacerlo aún mejor.

2. ¿Que es lo que más estáis disfrutando de esta aventura?

La mejor parte son los viajes por todo el mundo... y la libertad creativa que el éxito nos ha traido y que nos permite ser los artistas que queremos ser.

3. ¿También hay contrapartidas?

Lo peor es, seguramente, estar en el ojo público. No nos gusta estar en el punto de mira de la prensa ni que nos miren con lupa. Además echamos de menos a nuestras familias y a las novias durante los viajes pero, ¡oye!, podemos vivir con ello :-)

4. ¿Qué creéis que ha sido clave para que la gente haya identificado tanto con vuestro sonido?

No estamos seguros, simplemente escribimos canciones que creemos que molan para nuestros amigos y para nosotros mismos. Y siempre tratamos de ser creativos y de ir más allá. La regla es: tema que no nos apasiona, no sale. Y si no lo terminamos (o casi) en una sola sesión, queda desechado.

5. Muchos expertos (también en LOS40) destacaron su sonido como uno de los que marcaron 2016. ¿Reconocen este en la música que hacen ahora otros?

Guau, es increíble. Gracias, la idea de inspirar a otros artista es realmente increíble. Hay tantos artistas que nos han influido a nosotros que es algo así como devolver lo robado.

6. ¿Qué tres artistas son clave para que The Chainsmoskers suenen como suenan?

Dashboard Confessional, Death Cab For Cutie y Brand New

7. Sus canciones tienen un halo nostálgico y sentimental, pero vosotros tenéis cierta fama de fiesteros. ¿Qué hay de verdad?

Bueno, una cosa no es excluyente de la otra: nos puede encantar la fiesta y escribir canciones sobre nuestro pasado y sobre pequeños momentos que definen una emoción...

8. ¿La electrónica es eterna?

Absolutamente. Todos vamos a irnos y a desaparecer un día pero la música dance es fascinante y no se va a marchar a ningún lado mientras estemos vivos y tengamos orejas.

9. ¿Cuál de sus canciones habla más de ustedes?

Todos nuestros temas hablan de nosotros y tratan cosas que son importantes para nosotros: recuerdos, momentos, tensiones y así...

Nuevo álbum

The Chainsmokers son los neoyorkinos Alex Pall y Andrew Taggart.Este viernes lanzan su primer álbum de larga duración al mercado, Memories…Do Not Open, que cuenta con colaboraciones de Coldplay, Jhene Aiko, Florida Georgia Line, Emily Warren y Louane.

Este es el tracklist:

1. The One

2. Break Up Every Night

3. Bloodstream

4. Don\’t Say (feat. Emily Warren)

5. Something Just Like This (feat. Coldplay)

6. My Type (feat. Emily Warren)

7. It Won\’t Kill Ya (feat. Louane)

8. Paris

9. Honest

10. Wake Up Alone (feat. Jhené Aiko)

11. Young

12. Last Day Alive (feat. Florida Georgia Line)