¿Es el final definitivo de One Direction o estamos perdiendo la cabeza?

El esperadísimo sencillo en solitario de Harry Styles se está convirtiendo en la pesadilla de muchos directioners, que ven este lanzamiento como una amenaza a la vuelta definitiva de One Direction a los escenarios.

Desde 2015, cuando el grupo anunció su separación temporal, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson han comenzado caminos separados.

SIGN.OF.THE.TIMES // 7.APRIL.17 // Una publicación compartida de @harrystyles el 31 de Mar de 2017 a la(s) 5:02 PDT

Mientras que Liam Payne se encuentra inmerso en su nueva vida como padre, Niall Horan y Harry Styles prueban suerte en solitario.

Niall ya lanzó su primer sencillo en solitario a finales de 2016, This Town. Ahora, y tras probar suerte como actor rodando, Harry Styles se atreve como solista con Sign of the Times. ¿Se convertirá en un éxito?

No hay duda de que Harry, junto al ya exdirectioner Zayn Malik, es el miembro más mediático de la banda. Por ello entendemos la preocupación de los fans del grupo por esta nueva etapa en solitario y si su éxito supondrá el adiós definitivo de la banda.

http://t.co/4ccOghX9Fj Una publicación compartida de @harrystyles el 16 de Oct de 2015 a la(s) 3:25 PDT

Nuestro locutor Tony Aguilar lo tiene claro: “no es para nada el final”.

“Los chicos han dicho por activa y por pasiva que van a volver. Al 110 por ciento. Me lo dijeron en una entrevista en México DF. Yo tengo que creer lo que me han dicho”, responde el director Del 40 al 1.

“El éxito que obtengan en solitario solo determinará si lo harán antes o después”, añade Tony. Seguro que los directioners le desean el mayor éxito a Harry en su nueva carrera en solitario, ¿o no?

Para Tony aún no podemos hablar de Harry, Niall, Liam o Louis como exdirectioners: “El único ex one directioner que existe ahora mismo es Zayn Malik. Es el único que se fue oficialmente”.

De este modo, los fans de One Direction tendrán que cargarse de paciencia y esperar hasta que el tiempo los vuelva a juntar encima de un escenario.