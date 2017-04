Una niña de 4 años versiona las canciones Disney y...¡vas a morir de amor!

Claire Ryann se ha convertido en una de las últimas sensaciones de Internet. Con tan solo 4 añitos esta niña es toda una experta en hacer covers Disney.

Su vídeo de Youtube cantando el tema principal de la última película de Disney (Moana), How Far I’ll Go, cuenta con cinco millones de visitas. ¡Una locura!

El desparpajo y el talento de Claire la han llevado hasta cantar con la mismísima voz original de la protagonista de la película Disney: Aulii Cravalho.

Acompañada de su padre, quien toca la guitarra, la artista y la niña improvisan una cover muy tierna de How Far I’ll Go.

Pero no se trata, ni mucho menos, de la primera vez que Claire nos sorprende con una cover de Disney.

Hace unos meses uno de sus vídeos se convirtió en viral. En él, Claire y su padre se cantaban a dúo You’ve Got a Friend In Me, el tema principal de Toy Story.

Desde entonces, Claire no para de sacar sus propias versiones Disney: desde canciones de La Sirenita hasta Mulán, pasando por La Bella y la Bestia.

En su canal de Youtube, la pequeña ya cuenta con más de medio millón de subscriptores. ¡Una locura! ¿Terminará protagonizando alguna película de la factoría?