Persona 5, una obra maestra como era de esperar

Tras unos cuantos años de espera, más de los que parece, por fin tenemos una nueva entrega de la legendaria saga de Atlus en nuestras manos. Este Persona 5 ha salido de tapadillo, sin mucho bombo, pero este hecho no tiene nada ver con la calidad que atesora el juego, del que pasamos a contaros lo que necesitáis saber.

Para los desconocedores de la saga que vean ese número 5 en el titulo y piensen que ya es tarde para coger el tren narrativo, os diremos que eso no os tiene que dar miedo.

La saga Persona es como Final Fantasy, cada uno de los juegos se puede abordar de manera independiente, cambiando argumento y personajes de uno a otro, aunque todos comparten ciertos elementos que hacen que los veteranos se vean recompensados al reconocer estos guiños de los desarrolladores.

Este Persona 5 está ambientado en Tokyo, tomando el lugar de un joven que empieza en un nuevo instituto tras tener ciertos encontronazos con la ley. Los problemas empiezan cuando empieza a acostumbrarse a su nueva vida, y descubre que tiene la habilidad de explorar una realidad alternativa donde nada tiene sentido.

Esta realidad está formado por grandes mazmorras, o palacios, como se les llama en este capítulo, que tiene que ir superando, pero afortunadamente no estará sólo. Por el camino iremos encontrando aliados, como Morgana, un gato parlante; Anna, una joven que está un poco mal de la cabeza; o Ryuki, a medio camino entre atleta y rockero.

El elenco de personajes se va haciendo más grande conforme avanzamos, y hacía el final de la aventura habremos construido una relación con ellos, tanto en el mundo real como en el alternativo. No os contaremos el fin último del juego ni detalles importantes de la historia, vale la pena que lo descubráis vosotros.

Como en anteriores Persona, el juego tiene dos partes bien diferenciadas. Por la noche es cuando investigaremos las mazmorras, pero cuando sale el sol, hay que ir al instituto. Deberemos hacer vida normal allí, con exámenes, quedando con nuestros amigos, cogiendo un trabajo a tiempo parcial después de las clases, etc.

Es como un simulador de vida, para el cual disponemos de cierto tiempo para realizar actividades, puesto que cada una de ellas se come ciertas horas del día, y cuando llega la noche debemos estar preparados para luchar.

Podemos usar nuestro tiempo para leer libros que mejoren nuestras estadísticas, o construirnos armas que usaremos más tarde. Equilibrar en que usaremos nuestro tiempo requiere planificación, y cuanto más lo hagamos, mejor se nos irá dando.

Pensareis que todo este desarrollo se aleja mucho de otros RPGs, pero no temáis, cuando empiece a oscurecer y seáis transportados a la otra realidad veréis porque esta saga es lo que es.

Cada mazmorra que visitemos es hasta cierto punto una réplica de una localización que hayamos visitado en el mundo real, de manera que se sienta como un sueño, esto lo hace parecer familiar y diferente a la vez, el contraste tiene un efecto positivo en la experiencia jugable.

Atlus ha mantenido el combate por turnos habitual de la saga, que lleva siendo bien recibido desde el primer Persona. Si eres nuevo tardarás un poco en ajustarte al sistema, pero no demasiado. Como novedad se ha añadido la posibilidad de ir con cierto sigilo por las habitaciones.

Siempre podemos ir de frente y afrontar las luchas con los enemigos sin más preocupaciones, pero ahora también podemos ir cubriéndonos con ciertos elementos del escenario para saltar por sorpresa sobre ellos y ganar la posibilidad de atacar primero tomando ventaja.

Pero esto tiene un contrapunto, y es que si fallamos al mantenernos ocultos, un medidor de peligro irá subiendo. Si lo hacemos bien bajará, pero si lo llenamos del todo se te acabará el tiempo en la mazmorra y volveremos a la realidad y a la vida de estudiante.

Persona 5 nos fuerza a descubrir los puntos débiles de los enemigos para ir avanzando, recompensándote si lo hacemos bien. Como estaremos siempre en tensión es difícil aburrirte o cansarte del juego. Tienes que estar alerta a todas horas.

Con un montón de añadidos, como mazmorras extras que desbloquear y un apartado técnico sobresaliente, Persona 5 es uno de los mejores RPGS de los últimos tiempos. El juego puede no ser para todo el mundo, bien porque no os guste el concepto de juego, o porque tristemente no viene traducido a nuestro idioma.

Si eso no es problema para vosotros disfrutareis de lo lindo con este juego, original como pocos, entretenido, y con grandes dosis de rareza, os aseguramos que pocos títulos del mercado pueden rivalizar con esta obra maestra de Atlus. Un juego que debe estar en vuestra juegoteca sin ninguna duda y que marca el listón muy alto para futuras entregas.