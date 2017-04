Eurovisión 2017: Las otras caras españolas

Manel Navarro representará a España el próximo 13 de mayo en la 62ª edición del Festival de Eurovisión que comenzará en Kiev (Ucrania) el 11 de mayo con la canción Do it for your lover pero no será la única cara española del evento.

Porque poco a poco hemos conocido nuevos detalles de lo que será la gran fiesta de la música europea en la que Nieves Álvarez, José María Íñigo y Julia Varela también tendrán su protagonismo.

La modelo y presentadora Nieves Álvarez será la encargada por vez primera de poner cara a la delegación española como portavoz de los puntos del jurado profesional español.

En ediciones anteriores, nuestr@s portavoces han sido criticados por su pronunciación a la hora de conectar con el Festival de Eurovisión para entregar los puntos pero Nieves Álvarez afronta su participación con ilusión y nervios.

Seis ediciones más que Nieves Álvarez suma ya José María Íñigo, el presentador que pondrá voz a la retransmisión de RTVE y que conducirá el programa en el que conoceremos al ganador del Festival de Eurovisión de 2017.

Junto a él y por tercer año consecutivo como pareja televisiva, Julia Varela que confía en las posibilidades de Manel Navarro para alzarse con el triunfo.

A este trío hay que sumarle los nombres de todos vosotros que podréis votar por fuestros artistas favoritos de Eurovisión mediante la app oficial en español del festival, SMS o llamada telefónica.