¿Quién es el impresionante ángel que aparece en el nuevo vídeo de Halsey?

El último vídeo de Halsey, el correspondiente al tema Now or never, no ha dejado indiferente a Internet.

Y no solo porque es una producción de calidad cinematográfica que se desarrolla en un escenario postapocalíptico, muy a lo The Walking Dead pero sin zombies.

O que Halsey aparezca imponente y rebelde, con una fascinante melena azul.

Además, son muchos a los que no les ha pasado inadvertido el ángel masculino que protagoniza el vídeo junto a Halsey y que es su pareja (intensa e imposible) en la ficción.

En apenas unos días, las redes se han llenado de usuarios que preguntaban por la identidad de ese modelo mulato de belleza mística y casi perfecta.

Y nosotros hemos descubierto de quién se trata.

Te lo revelamos en la fotogalería de arriba, donde también puedes disfrutar de algunas de las sesiones fotográficas que el joven (se llama Don Lee) ha protagonizado para otras campañas.