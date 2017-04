A principios de semana saltaban todas las alarmas: Ghost in the Shell no tenía el lanzamiento que se esperaba en los Estados Unidos (no así en España donde la película sí ha funcionado en taquilla).

¿El motivo? Un bebé. Pero no un bebé cualquiera, el protagonista de El bebé jefazo que llegará a nuestro país el próximo 12 de abril coincidiendo con la Semana Santa.

La película gira en torno a Tim, un chaval de siete años que ve como con la llegada de su nuevo hermanito pequeño las cosas cambian en casa.

Juntos, los dos niños y su pandilla de amigos tendrán que poner fin a los malvados planes del responsable de la empresa Puppy & Co, quien no tiene demasiadas buenas intenciones.

Este bebé ha conseguido destronar a Scarlett Johansson.

La historia no deja de ser la de una película infantil de animación como vemos cientos a lo largo del año pero esta parece que ha calado pronto entre la audiencia estadounidense.

Ya sea porque la voz del personaje principal es la de Alec Baldwin (en España será José Coronado) o porque los americanos están necesitados de divertimento, lo cierto es que se ha alzado a los primeros puestos de las listas de recaudación.

El Bebé Jefazo se estrena el 12 de abril coincidiendo con el lanzamiento en España de Fast & Furious 8, ¿volverá a dar la campanada?