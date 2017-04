Hay actrices a las que ves de seguido en series, películas y en todas las apariciones posibles tras la cámara pero en las que nunca reparas hasta que llega un papel a su altura.

A Aubrey Plaza la has visto en Mentes Criminales, en Seguridad no garantizada o en Este abuelo es un peligro. ¿Por qué no te acuerdas? Porque las películas estaban muy por debajo de las características de la intérprete.

Por fortuna la cadena ABC la dio a conocer al mundo entero en uno de sus papeles más carismáticos, el de April Ludgate en la serie Parks & Recreation. Su antipatía y sus salidas de tono no podían sino hacer reír y fue su plataforma de lanzamiento a otras producciones (como lo fue también para Chris Pratt).

Y después de seis temporadas la actriz dio el salto a otros montajes de televisión hasta llegar a Legión, una de las series revelación de Fox, en donde se vuelto a coronar como la borde de manual que acabaremos creyendo que es.

Comparte planos con Dan Stevens en lo que se ha dado en llamar una de las adaptaciones del universo Marvel más fiel a lo que los fans esperan.

Y, además, esta semana hemos conocido el tráiler de su última película en la que promete volver a dar una vuelta de tuerca al proceloso mundo de las apariencias y las redes sociales.

Aubrey Plaza vive su momento más dulce y has de conocerla.

La película se llama Ingrid goes to Hollywood y el avance no puede ser más bestia. Sí, algo así como un Spring Breakers se encuentra con Black Mirror y a la vez con The Bling Ring y Una Rubia muy Legal.

La película está dirigida por Matt Spicer y en ella comparte planos con Elizabeth Olsen. El último festival de Sundance vio como se llevaba uno de los reconocimientos y se estrena el 4 de agosto en EE.UU.