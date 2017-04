Tania Llasera: “Con hombres como tú yo me haría lesbiana”

La Voz Kids nos ha devuelto a la pequeña pantalla a Tania Llasera que, últimamente, está muy centrada en su vida familiar.

Disfruta de cómo va creciendo su pequeño Pepe Bowie y ya está esperando a su segundo hijo.

Una dedicación personal que ha producido una transformación en su físico que no todo el mundo ha entendido y, lo peor de todo, respetado.

Todavía vivimos en un mundo lleno de intolerancia y las redes sociales son un buen lugar para que den rienda suelta a sus prejuicios.

Women supporting women. #InternationalWomensDay #DiaInternacionaldelaMujer #WeAreVioleta #VioletabyMango Una publicación compartida de Violeta by MANGO (@violetabymango) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 7:42 PST

La presentadora debe estar acostumbrada a que se metan con su cambio físico porque llevan tiempo haciéndolo.

Aun así, cuando leer comentarios tipo: “Estabas muchísimo más guapa cuando estabas delgada y esa afición por los petos no la entiendo pareces una lesbiana”, es imposible no saltar.

Lo escribía un usuario sobre una foto de Tania junto a Rossy de Palma y Barbie Ferreira que son imagen de la marca Violeta by Mango.

Este comentario ha colmado el vaso ya lleno de Tania que no ha podido por menos que contestar: “Es tu opinión, no la mía. Estoy un millón de veces más guapa ahora porque ahora soy feliz y mi vida es plena. Y para tu información, hay #lesbianas con un estilo y belleza superior. Con hombres como tú, yo me haría lesbiana fijo”.

Y parece que el comentario se le ha quedado grabado a la presentadora porque se ha levantado con un guiño al mismo comentario: “Mi peto, mis curvas y yo os damos los buenos días a todos y todas con suficiente talla cerebral para vivir en el amor y el entendimiento”.