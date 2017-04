Harry Styles: Por fin llegó su debut en solitario

Ha llegado el día. Uno de los chicos de One Direction que más se ha hecho esperar es Harry Styles.

Había mucha expectación por saber hacia dónde iba a dirigir su carrera en solitario y ahora ya tenemos la primera pista.

Hemos podido escuchar Sign of the times, el primer single del que ya nos adelantaba la portada hace una semana.

SIGN.OF.THE.TIMES // 7.APRIL.17 // Una publicación compartida de @harrystyles el 31 de Mar de 2017 a la(s) 5:02 PDT

Producido por Jeff Bhasker y coescrita por Styles y con producción adicional de Alex Salibian y Tyler Johnson.

Antes de centrarse en la música, Harry decidió probar con la interpretación y se centró de lleno en el rodaje de Dunkerque, la peli en la que le veremos por primera vez en la gran pantalla.

Después, le entraron ganas de escribir y lo hizo. Al final consiguió crear 70 canciones, 50 de ellas en Jamaica. Pero los ritmos bailables de aquel lugar no ha inspirado su música aunque puede que sí su cadencia, por lo menos, la que hemos podido escuchar de momento.

Sign of the times se acerca más al rock épico de los años 90 y nos recuerda a clásicos como David Bowie o Queen y nostálgicos como Lana del Rey. Una canción en la que Harry juega con su voz dejándonos unos falsetes únicos y que, desde luego, no nos devuelven la imagen de One Direction.

Styles se ha tomado muy en serio su trabajo. “No quería estar en un lugar donde estuviese distraído. Era todo el rato escribir, ir a cenar, escribir en casa y volver otra vez al estudio”, ha dicho en su primera entrevista con la BBC Radio, “me gustaba mucho estar alejado de todo y me encantó crear así mi disco”.

Pronto podremos ver también el videoclip que promete dejarnos impactados como ya han conseguido las imágenes del rodaje en las que hemos podido verle colgado de un helicóptero.

Se ha rodado en Escocia, en la Isla de Skye y está dirigido por el director y músico francés Yoann Lemoine.

Está claro que ha decidido entregarse en cuerpo y alma (literalmente) en este lanzamiento que tanta expectación ha levantado.

El próximo 15 de abril lo presentará por primera vez en televisión y será en Saturday Night Live que, por primera vez, emitirá el programa en directo y simultáneamente en todas las zonas horarias de Estados Unidos.

🚨🚨🚨 #FallonStylesSNL Una publicación compartida de Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 10:24 PDT

Sin duda, todo apunta a que este lanzamiento está estudiado y medido al milímetro para que consiga el mayor impacto posible.

Harry, no tiene tiempo ni para encontrar novia. “No he tenido citas en mucho tiempo porque me fui a grabar la película y luego el disco”, confesaba.

También aclaró que antes solía buscar información en internet de la chica que podía interesarle. “Solía hacerlo pero después me negué, sentí que era incorrecto y raro no poder salir con alguien que no has conocido sin tener una percepción ya formada”, explicó.

Ya veremos si consigue los mismos buenos resultados que Zayn Malik, desde luego apoyos no le faltan.

Cuando cumplió 21 años Adele le regaló su disco 21 y le dijo, “hice cosas muy cool cuando tenía 21, así que, buena suerte”.