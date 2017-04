Un bar de Super Mario Bros con el que vas a flipar

Se cuentan por millones los seguidores del popular fontanero italiano Super Mario Bros y para todos ellos parece haber sido creado el pub Cherry Blossom, un bar ambientado como el universo de Super Mario Bros.

Está en Washington D.C. y para entrar hay colas de hasta dos horas con gente ansiosa por tomarse algo en pleno Reino Champiñón rodeado de tuberías verdes, plantas carnívoras de pega y lámparas con forma de interrogación y bloque.

Si en lugar de en la barra se prefiere beber algo más relajado hay una zona basada en los populares castillos que aparecen en el videojuego como el de Bowser o los de Mario que aparecían al final de cada nivel de Super Mario Bros.

La ambientación del bar al más puro estilo Super Mario Bros no es exclusivo de la decoración sino que también llega a los cócteles (que habéis podido ver en el vídeo).

Si estáis por Washington cualquier día de esta semana (o de la siguiente) quizá os apetezca tomar un "Princess is in another castle" o un "I call Yoshi" ¡Seguro que os dan 1up!