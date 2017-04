Ricky Martin lo enseña todo en Las Vegas

Ricky Martin acaba de estrenar ALL IN, su show en Las Vegas y ha arrasado, y no solo por el show.

En él repasa su carrera a través de 21 éxitos, pero para darles paso, proyectan en la pantalla un vídeo en el que se ve cómo el artista se prepara para salir a actuar y... ¡aparece desnudo!

Algunos asistentes grabaron el momento el vídeo, y ya se ha convertido en viral. Por el desnudo y por los gritos:

No es la primera vez que Ricky Martin presume de cuerpazo. Es muy dado a colgar fotos en sus redes sociales mostrando su escultural figura.

A good shot of oxygen. 🦎🦂🐍 Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 7:00 PDT

Espectáculo fijo

Ricky Martin ha inaugurado el que es su primer espectáculo fijo en Las Vegas (Mariah Carey y Cher también tuvieron uno). Luces espectaculares, tres pantallas gigantes, 16 bailarines y 9 músicos en directo.

Durante 90 minutos, los asistentes disfrutaron de un espectáculo que estará en cartelera hasta septiembre.

Moments. #ALLin #lasvegas Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 6 de Abr de 2017 a la(s) 1:48 PDT

En el recorrido musical, Ricky Martin repasa sus grandes éxitos. Livin' la vida loca, Cup of Life, La mordidita... El espectáculo está dirigido por Jamie King, que ha dirigido espectáculos de Rihanna, Madonna o Britney Spears.