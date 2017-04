Ed Sheeran se corona en Madrid

Las entradas se agotaron en cuestión de horas y sus fans llevaban semanas haciendo cola para pillar el mejor sitio. Y Ed Sheeran correspondió. El cantante ha protagonizado este sábado uno de los conciertos del año en Madrid. Y con LOS40.

El Wizink Center estaba abarrotado (se calcula que acudieron unas 16.000 personas). Pero encima del escenario, a Ed Sheeran solo le bastó una guitarra y un pedal para crear loops. El resto, magia. La que desprende con su voz y con sus canciones.

Entre los asistentes, estuvimos nosotros. A los locutores de LOS40 también les envolvió la magia:

Xavi Martínez

"Una noche para la épica. Donde un valiente solitario, con una guitarra y unos pedales, sació a las casi 20.000 almas que le esperábamos, llevándonos al éxtasis. En momentos como Bloodstream todos tocamos el cielo anoche.

Damas y caballeros, el gran Ed Sheeran Una publicación compartida de Xavi Martínez (@xavimartinez) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 11:05 PDT

Y la culminación, inmejorable: al volver al escenario con la camiseta de España que le habíamos regalado hacía solo unas horas, con el número que resume el amor por la música, el 40, de Los40. Histórico. Y muy pronto, sabréis todo lo que pasó en una entrevista que dará mucho que hablar..."

Historia Una publicación compartida de Xavi Martínez (@xavimartinez) el 9 de Abr de 2017 a la(s) 3:15 PDT

Aquí la prueba! @teddysphotos @urisabat Una publicación compartida de Xavi Martínez (@xavimartinez) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 2:53 PDT

Félix Castillo

"Ya falté la última vez que vino a España y no podía volver a repetirse. Alucinante cómo con solo estar él sobre el escenario es capaz de crear una atmósfera espectacular y un concierto para recordar.

No podría quedarme con solo uno de sus temas, pero ha sido una gran sorpresa que se lanzará a cantar Human de Rag'n'Bone Man. Galway Girl ha sido sin duda una de las que más me ha transmitido. Será por su letra, por lo que significa para Ed..."

😍😍😍 @teddysphotos Una publicación compartida de Félix Castillo 40 (@felixcastillo40) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 1:36 PDT

Dani Moreno El Gallo

"Alguien dijo una vez que una buena canción es aquella que puede hacerse solo con una guitarra o un piano. Seguramente tenía razón, porque Ed Sheeran solo necesita eso y una pedalera para hacer Loops de guitarras y voces para poner un estadio del revés.

Y si encima sale con la camiseta de la selección española con el dorsal número 40 puede ser completo. Genialidad y talento. ¡Nuestro "panocha" favorito lo ha vuelto a hacer!"

Cristina Boscá

"Ed Sheeran forma parte de mi vida más privada. Suena durante las mañanas en las que escribo historias en mi terraza, saboreando un buen café. Él consigue impulsar y hacer más completos mis relatos inspirándome con sus canciones. Así que, normalmente, estamos él y yo.

Hoy, éramos tantas almas compartiendo los mismos sentimientos que sobrecogía. Es uno de los artistas más especiales del momento. Magnífico compositor, intérprete y con un directo impecable y personal.

En esta gira vuelve a ofrecerse solo sobre el escenario, con sus guitarras y sus pedaleras. Montando en directo y por fases las canciones que todos coreamos.

A estas alturas de su carrera tiene tantos éxitos, que no hay ni un solo instante del directo que pierda emoción. Lo mejor, cuando ha interpretado I see fire o Galway girl, que son dos de mis temas favoritos.

Pero el Wizink Center ha alcanzado el momento álgido con Sing con la que nos ha animado a saltar a todos y hemos sido uno, hechizados por el sencillo y único Ed Sheeran".

David Álvarez

"Su guitarra, sus letras y nada más. Ed Sheeran no necesita aditivos para poner en ebullición la caldera de todo un Wizink Center en Madrid que, por cierto, además de estar lleno hasta la bandera, se dejó los pulmones cantando cada tema de Ed.

Sin duda uno de los momentazos de la noche ha sido cuando todos al unísono le hemos seguido el juego al pelirrojo cantando Sing. Los "oh oh oh oh's" resonarán durante mucho tiempo en nuestras cabezas".

Jorge Sánchez

"Ed Sheeran: Voz, guitarra y TALENTO. Sin músicos pero con un coro de miles de personas. Aún estando enfermo ha dado un show único. Para mí, el momentazo Thinking out loud.

Para la próxima iré con más memoria libre en el móvil. Todos queremos llevarnos un trocito de Ed a casa".

Gema Hurtado

"15 mil corazones se entregaron ante una sola alma que se deja la vida por la música. ¡Y qué música! El talento de Ed Sheeran debería de entrar en los libros de historia. Ed es la estrella que más brilla. Hoy en Madrid ha sido autenticidad, riesgo y pasión".

👆🏻And we danced it all 👆🏻@ingridsunyer @teddysphotos Una publicación compartida de Gema Hurtado (@gemahurtado_) el 9 de Abr de 2017 a la(s) 1:31 PDT

Uri Sábat

"Noche mágica en Madrid. Ed Sheeran nos ha regalado un show brutal. Personalmente he tenido el placer de hacerle una entrevista previa al concierto y conocerle en persona.

No voy a desvelar nada de lo que hemos vivido, pero solo os digo que la historia de la camiseta y mucho más lo veréis muy pronto en Los40.com..."