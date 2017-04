¿Sabías que Eva Longoria tiene raíces asturianas?

Estamos en plena Semana Santa y son muchos los que están aprovechando estos días para hacer turismo, además, con muy buen tiempo.

Una de las que ha decidido aprovechar su tiempo libre para viajar y conocer es Eva Longoria que ha elegido nuestro país para pasar estos días.

Está recorriendo el norte de España y gracias a lo que ha compartido en Instagram sabemos que si le hicieran un test de ADN saldría reflejada su ascendencia asturiana.

A Melendi, Paula Echevarría y David Bustamante o Fernando Alonso hay que sumar ahora a Eva Longoria como embajadores de aquella región.

“Finalmente he descubierto mis raíces! Deseaba visitar el pequeño pueblo de donde vinieron mis antepasados y donde mi apellido nació hace años”, escribía en su Instagram, “hoy conocí a la gente increíble de este pueblo que me llena de orgullo por el recibimiento que me ha hecho”.

Pero su pueblo no es lo único que ha visitado en Asturias, ya que estaba por la zona se ha acercado a lugares tan pintorescos como Covadonga.

What a sight to see today! #Covadonga #Spain Una publicación compartida de Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 2:56 PDT

La actriz es una vieja conocida de nuestro país en el que tiene tan buenos amigos como Antonio Banderas. Claro que, hasta ahora, la habíamos visto, normalmente, por Madrid o Málaga.

Ahora está recorriendo la costa cantábrica y disfrutando de su arte. Sabemos que se ha pasado por el Museo Guggenheim de Bilbao.

La escultura de Richard Serra no es la única que le ha llamado la atención. En su parada en San Sebastián también ha disfrutado de la creación de Jorge Otieza.

Gorgeous day in San Sebastián Spain! Sculpture by Jorge Otieza 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 Una publicación compartida de Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 9 de Abr de 2017 a la(s) 7:22 PDT

Pero si hay algo que está disfrutando más que el arte de nuestro país, es su gastronomía. “¿Puedes creer que este es mi desayuno de hoy en España?”, preguntaba en Instagram.

Del buen comer y del buen beber porque antes de volar al norte, Longoria ha pasado unos días visitando bodegas en La Rioja donde también parece haber disfrutado mucho. Está claro que ha decidido empaparse de nuestra cultura.