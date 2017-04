La Batalla de DJs más especial... CON UN TENOR y polémica final

Desde que arrancamos la temporada, tenemos en marcha nuestra ya famosa Batalla de DJs de LOS 40 donde Dani Moreno y Cristina Boscá se enfrentan diariamente para poder alzarse como el mejor DJ al final de la temporada. Y esta mañana le hemos querido dar un toque especial e invitar a un tenor a que cantase las canciones del programa.

El Gallo nos confesó hace unas semanas que le encantaría que un tenor cantase para él y esta mañana hemos cumplido su deseo. Pedro Llanes nos ha dejado sin palabras al cantar para todos los Andayeros nuestro Buenos Días Amor de las 9h!

Si quieres ver EN VÍDEO toda la Batalla, no te pierdas el streaming que hemos realizado desde nuestro Facebook oficial. El enfrentamiento musical ha acabado en polémica pues al fallar Cris la canción Shape of you de Ed Sheeran, hemos lanzado una encuesta express en nuestro twitter para ver si merecía que se le restasen 2 puntos de su marcador. Os podéis imaginar la respuesta de los oyentes ;)