En la lista de ventas de vinilos de 2017 no aparecen ni Drake, ni Bruno Mars, ni Adele, ni...

El mercado discográfico británico, de referencia en toda Europa y en parte del resto del planeta, acaba de publicar su lista de Official Charts en relación a las ventas de vinilo, un sector que sigue creciendo y que presenta diferencias y similitudes con las ventas de otros formatos.

¿Y cuáles son los discos más comprados por los amantes del tocadiscos, en lo que llevamos de año?

Pues, para empezar, un álbum que triunfa en todos sus formatos y modalidades (online y offline): Divide de Ed Sheeran.

Al parecer, el pelirrojo es amado por todo tipo de públicos e, incluso, por los apasionados del vinilo, un público poco proclive a adquirir las últimas novedades del mercado y muy fiel a los clásicos y a artistas veteranos (tras Ed Sheeran, en el listado aparecen Amy Winehouse y David Bowie.

The bestselling vinyl of 2017 so far includes 2 Bowie 45s and 3 LPs, including last year’s bestselling vinyl LP, ★ https://t.co/1X9rwjiMyt pic.twitter.com/i8pdWcg89Z — David Bowie Official (@DavidBowieReal) 7 de abril de 2017

Además de la proeza de Ed Sheeran, Rag'nBone Man apunta maneras en este mercado adulto y exigente, donde su disco Human alcanza el cuarto puesto; o The xx, cuyo I see you saluda desde el séptimo puesto.

¿Después o entre medias? Referencias históricas e incontestables como Abbey Road de The Beatles; Rumours de Fleetwood Mac o The dark side of the moon de Pink Floyd.

Y ni rastro de nombres como Drake, The Chainsmokers, Bruno Mars, Adele o la banda sonora de La Bella y la Bestia que encabezan las ventas generales.

Incluso Ed Sheeran se cae de otro ranking de vinilos, el de single, donde su nombre ni siquiera figura entre los 40 títulos.

Echa un vistazo al listado completo de LP's más vendidos:

1. 'Divide', de Ed Sheeran

2. 'Back to black', de Amy Winehouse

3. 'Fun', de Blondie

4. 'Human', de Rag'N'Bone Man

5. 'Abbey Road', de The Beatles

6. 'Rumours', de Fleetwood Mac

7. 'I see you', de The xx

8. 'Guardians of the galaxy, awesome mix 1 original Soundtrac'k.

9. 'The dark side of the moon', de Pink Floyd

10. 'Pulp Fiction', Original Soundtrack

11. 'Legend', de Bob Marley & the Wailers

12. 'Nevermind', de Nirvana

13. 'Blackstar', de David Bowie

14. 'Am' de Arctic Monkeys

15. 'Greatest Hits', de Queen

16. 'Little Fictions', de Elbow

17. 'X', de Ed Sheeran

18, 'Wish you were here', de Pink Floyd

19. 'SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band', de The Beatles

20. 'What's the story morning glory', Oasis

21. 'We got it from here thank you 4 your', de A Tribe called quest

22. 'Hatful of hollow', de The Smiths

23. 'The Stone Roses', The Stone Roses

24. 'Blue & Lonesome', de The Rolling Stones

25. 'Migration', de Bonobo

26. 'Trainspotting', Original Soundtrack

27. 'Unplugged in New York', de Nirvana

28. 'The Queen is dead', The Smiths

29. 'Definitively maybe', de Oasis

30. 'Purple Rain - Ost'. , de Prince & The Revolution

31. 'The Rise and fall of Ziggy Stardust', de David Bowie

32. 'Whatever people say I am that's what I'm', de Arctic monkeys

33. 'I like it when you sleep for you are so', de 1975

34. 'The balcony', de Castfish & The Bottlemen

35. 'Blossoms', de Blossoms

36. 'Hotel California', de The Eagles

37. 'Modern Ruin', de Frank Carter / The Rattlesnakes

38. 'The Ride', Catfish & The Bottlemen

39. 'Hot Fuss', de The Killers

40. 'Prisoner', de Ryan Adams