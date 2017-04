Descubrimos el gran sueño de Alyson Eckmann

Alyson Eckmann comentaba hace poco que ganar Gran Hermano VIP sería cumplir un sueño que por sorpresa se le ha aparecido en la vida.

Desde luego que lo sería, está claro, pero mucho anterior a este objetivo, Aly siempre ha querido hacerse un hueco en el mundo de la música. De hecho, hasta tiene un nombre artístico: Aly Rae.

En la casa de Guadalix de la Sierra la hemos escuchado cantar en infinitas ocasiones, fue una de las grandes colaboradoras del tema Mi Gran Hermano, mi amigo y en cuanto ha tenido la ocasión nos ha demostrado la gran voz que tiene.

En realidad, la pasión de Aly por la música le viene desde que era niña y últimamente ha hecho todo lo posible por dedicarse a su gran sueño.

En marzo de 2015 lanzó el tema Day After Day, un tema lleno de romanticismo con un ritmo pausado y mucho sentimiento.

Unos meses más tarde, en julio de ese mismo año, estrenó la canción Believe Me, otro single bastante sentimental con un videoclip verdaderamente impactante.

Además de sus propios sencillos, Aly colaboró hace poco con Les Castizos en el tema Get Over It, una canción muy divertida con un vídeo un tanto peculiar.

Otra sorpresa que nos dio hace poco la concursante de GH fue participar en Tu Cara Me Suena. En este concurso consiguió meterse en la piel de Tracy Chapman, ¡alucina!

Si finalmente Aly gana el concurso a Daniela Blume y se lleva el maletín, ¿invertirá parte del premio en su carrera musical? Es muy probable que sí, ¡y qué ganas de escuchar algo nuevo de ella!