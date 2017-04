Beth Ditto - Fire [2017]

La que fuera lideresa de Gossip, Beth Ditto, regresa con un potentísmo single titulado Fire, que avanza su disco de debut en solitario: Fake Sugar, a la venta el 16 de junio. Fire es una canción de rock blues redonda que cuenta con este incendiario videoclip. La letra de Fire, además, invita a la acción y a luchar por lo que realmente se desea: "Levántate / si quieres mi / quieres mi / quieres mi / amor (...) Fuego! ", canta Beth Ditto.

Tras 17 años militando en el grupo de garaje-punk de baile Gossip, la carismática Beth Ditto presenta al mundo su nuevo trabajo, para el que ha contado con Jennifer Decilveo (Andra Day, Ryn Weaver) como colaboradora principal en su nuevo álbum; productora que, por cierto, entiende a la perfección la esencia de Ditto.

En su próximo álbum, Fake Sugar, Ditto habla del amor, la pérdida de seres queridos, y echa una mirada hacia atrás pero con la vista puesta en el futuro, siempre avanzando con sensualidad, el poder, la belleza que caracterizan este artista. El álbum mezcla blues, pop, rock y soul con tintes country. Mira el listado de canciones que compondrán Fake Sugar.

1. Fire

2. In And Out

3. Fake Sugar

4. Savoire Faire

5. We Could Run

6. Oo La La

7. Go Baby Go

8. Oh My God

9. Love In Real Life

10. Do You Want Me To

11. Lover

12. Clouds