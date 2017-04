Assassin's Creed y otros juegos que serían unas series de TV alucinantes (capítulo II)

Hace algo más de medio año hicimos un reportaje sobre cinco videojuegos que serían unas estupendas series de TV y parece que alguien en Netflix ha escuchado nuestra idea y podría convertir Assassin's Creed en su próxima apuesta televisiva.

De momento la producción no se ha confirmado y la plataforma de streaming tampoco ha dicho 'esta boca es mía' pero al hilo de esta noticia hemos pensado en otras cuatro adaptaciones (además de las cinco que ya os contamos) que podrían ser un éxito total.

Assassin's Creed

Ubisoft sería la encargada de producir esta serie de televisión y que de alguna manera Netflix estaría involucrado en el proyecto después de las conversaciones que mantuvo con Yves Guillemot, el popular director ejecutivo de Ubisoft.

La saga ya ha viajado a la época colonial americana, a la Florencia y Venecia del Renacimiento, al Caribe más pirata o al Londres de la revolución industrial por citar sólo algunos de sus títulos pero las posibilidades y épocas históricas gracias al ánimus de Abstergo para una serie de televisión son casi infinitas.

Michael Fassbender ya se puso en la piel de un assassin para la adaptación cinematográfica de Assassin's Creed y quizá podría repetir en la pequeña pantalla.

The Witcher

Geralt de Rivia es el protagonista de The Witcher, la saga de videojuegos creada por CD Projekt Red Studio que ha vendido ya más de 25 millones de unidades de sus tres entregas (The Witcher, TW2 Assassins of Kings y TW3 Wild Hunt).

Hace algunos días nos enterábamos que Andrzej Sapkowski, el creador de los libros en los que se basaron los juegos, negoció la venta global de los derechos sin esperar el tremendo éxito que tendría el videojuego de The Witcher.

Así que no se nos ocurre mejor manera de que el autor pueda ganar algún dinerillo que con una adaptación televisiva a la altura del juego.

Heavy Rain

Ethan Mars es un padre que ha perdido a su hijo; Scott Shelby es un investigador privado en busca del "asesino del origami"; Norman Jayden es de FBI y ayuda a la policía en la investigación del mismo asesino; y Madison Paige es una periodista que vive sola en la ciudad y sufre de insomnio crónica y pesadillas.

Esos son los 4 personajes que protagonizaban Heavy Rain y cuyas vidas conectábamos de una u otra forma en función de las decisiones que tomábamos en cada secuencia.

Una historia coral de suspense y con toques thriller que podría funcionar perfectamente en televisión (y si no que le pregunten a Laura Palmer).

Beyond Two Souls

Beyond: Dos Almas narraba la historia de Jodie Holmes, una chica con poderes sobrenaturales que tenía una conexión con una extraña presencia que la acompaña a todas partes a la que llama Aiden, y que tenía que huir de las fuerzas gubernamentales que la persiguen desde su infancia.

Ellen Page fue la actriz que dió vida a Jodie cuyo único apoyo era el científico Nathan Dawkins, interpretado por Willem Dafoe, y ambos intérpretes podrían volver si hubiera de por medio un buen proyecto televisivo.

Porque si para el videojuego hicieron falta 160 actores para cubrir todo el elenco, en la televisión habría que añadir los extras que plagarían una historia en la que acompañamos a Jodie desde su infancia hasta su madurez.

Watch Dogs

Ubisoft nos ha proporcionado dos entregas de su juego de mundo abierto (sandbox) y de acción: Watch Dogs. En estos títulos nos convertíamos en dos hackers profesionales capaces de desmontar una cospiración gubernamental para controlar a toda la población.

Chicaco y San Francisco han sido las dos ciudades que quedaban a la merced de nuestras armas: hackear cajeros, vehículos, semáforos, bases de datos, transportes y todo para triunfar en nuestra 'cruzada'.

La acción se da la mano con la infiltración y las posibilidades de evitar que otras ciudades caigan en el dominio tecnológico: Tokio, Sidney, Pekín, París, Madrid, Los Ángeles, Nueva York...