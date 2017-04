Nueva salida de tono de James Arthur y ya van....

James Arthur, el popular cantante británico que saltó a la fama en 2012 tras ganar la novena edición de X Factor y que nos ha enamorado con baladas desarmantes como Say you won't let go o Impossible, es de nuevo noticia por unas declaraciones.

En el pasado, el artista se vio inmerso en numerosas polémicas.

Creo que Justin y Zayn quieren, básicamente, ser yo

Ahora, vuelve a las andadas y arremete contra cinco pesos pesados: Ed Sheeran, Justin Bieber, Sam Smith, Ellie Goulding y Zayn Malik.Y, además, involucra a Louis Tomlinson y le hace quedar de pena

El exconcursante de X Factor ha indicado en una entrevista a The Sun que cree que Justin Bieber y Zayn Malik le copian.Y no solo eso.

"Creo que Justin y Zayn quieren, básicamente, ser yo", ha concluido, orondo, antes de indicar que se notaba que ambos artistas habían estado "escuchando mucho" su música.

Daniel Pouter Una publicación compartida de James Arthur (@jamesarthurinsta23) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 9:50 PDT

Incluso asegura que Tomlinson había confirmado sus sospechas en lo que se refiere a Zayn.

En cuanto a Ed Sheeran, Ellie Goulding y Sam Smith, les resta valor indicando que han tenido más respaldo del que él ha tenido por, sobre todo, no proceder de un entorno marginal.

"No digo que estos chicos no tengan talento pero la gente piensa que Ed Sheeran vivió en la calle o algo así pero él, Ellie Goulding... todos ellos vienen de Suffolk, Surrey, Richmond", añade, citando a áreas acomodadas de Inglaterra.

Y aquí no para la cosa: "Creo que Sam Smith recibió de su padre un préstamo enorme para contribuir a su carrera. Eso puede ayudar a un artista a tener visibilidad pero canciones como mi Say you won't let go demuestran que la canción es lo que importa".

En el historial de Arthur, especialmente entre 2013 y 2014, hay una larga lista de meteduras de pata y arrebatos, algunos de los cuales le han obligado a disculparse posteriormente.

¿Por ejemplo? Aquí van algunas:

1. En 2013, la emprendió contra un rapero, Micky Worthless, que le había criticado por participar en un nuevo talent show tras pasar por X Factor. La respuesta no se hizo esperar en forma de rap ofensivo en el que James tachaba de "p*uto marica" a Worthless y le invitaba a pegarse un tiro. Luego pidió perdón, tras ser acusado de homófobo.

2. Ese mismo año, también insultó a One Direction, asegurando que no era más que un producto de marketing. De Louis Tomlinson habló como de "una pequeña perra" que no se atrevía a mirarle a la cara.

🖕🏻 Una publicación compartida de James Arthur (@jamesarthurinsta23) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 8:27 PST

3. En 2014 fue despedido de forma fulminante por el sello Sico Records por, al parecer, una letra del tema Follow the leader que decía: "Y pensar que estaba dudando si te dejaba vivir o no, voy a hacer volar a tu familia como si fuera un terrorista".

4. También fue acusado de enviar mensajes abusivos a la modelo Teddy Edwardes después de que esta publicara en Twitter su conversación de WhatsApp con el cantante. Él argumentó que era su asistente personal quien había usado el teléfono, simulando ser él.

5. Tampoco Rita Ora salió bien parada de su relación con el cantante. James, despechado, le dedicó un rap en el que la citaba y aseguraba que su aura podía engañarte pero ella solo quería un trozo de su pene.

¿Tiene disculpa? Al menos el cantante ha reconocido esos años como "un infierno".

En 2016 volvía a la música con su segundo álbum y entraba triunfante la Lista de LOS40. Y, también, arrepentimiento y explicaciones. "Estaba muy perdido (...), me odiaba a mí mismo y lo hacía todo mal", explicó sobre su época más oscura, que superó con ayuda de profesionales.