Estrellas mundiales de la música que no ganaron talent-shows

La popularidad de los talent-shows musicales no es una cosa de hoy, ni siquiera de esta década y si nos apuráis diríamos que ni siquiera de este siglo.

The Voice, Operación Triunfo, Got Talent, X Factor, Tu cara me suena, American Idol... han dado vida a nuevos talentos que han hecho su debut en la música gracias a ganar el programa, algunos de los cuales han triunfado (Little Mix, Alexandra Burke, James Arthur, Leona Lewis, Olly Murs...)

Pero no siempre los ganadores de estos concursos musicales fueron los que triunfaron y no todos los que se quedaron fuera de la final no se acabaron dedicando a la música.

Ese es el caso de Beyoncé, Zayn Malik (y One Direction), Britney Spears, Usher o Justin Timberlake cuya decepción frente a las cámaras tal vez supuso el primer paso para disparar su carrera hacia el estrellato.

Todos ellos se presentaron a concursos musicales a edades muy tempranas (algunos no tanto) y aunque no ganaron sí que conquistaron al público (sobre todo Justin Timberlake con ese sombrero de cowboy)