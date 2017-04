Así han cambiado los protagonistas de Kyle XY

Hace casi once años que un adolescente sin ombligo desembarcaba por primera vez en Cuatro.

Se trataba de Kyle, más concretamente Kyle XY, el protagonista de la serie homónima que mezclaba el género adolescente con el de ciencia ficción y que terminó enganchando a todos.

Y es que hubo una época, no hace tanto, donde las series estadounidenses triunfaban en el prime time español, pero eso es otra historia.

Al igual que Eleven de Stranger Things, Kyle es un adolescente de 16 años que aparece en medio de un bosque, sin recordar nada de su pasado y con una gran habilidad intelectual. Mientras que intentan descubrir su pasado, una familia decide adoptarlo hasta que puedan dar con sus verdaderos padres.

Aunque en su momento la serie gozó de una buena popularidad, tras el final de la tercera temporada en 2009 perdimos el rastro de sus protagonistas.

¿Dónde se encuentran ahora? ¡Seguro que has visto a más de uno y no lo has reconocido! Pasa la galería y averigua que fue de ellos