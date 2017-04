¿Es Maxi Iglesias el Kevin Costner español?

Poco queda de aquel Cabano que conquistó a los fieles seguidores de Física o química. Seis años después, Maxi Iglesias se ha convertido en uno de los actores con mayor proyección de nuestro país.

Velvet, La Embajada o Ingobernable (con Netflix) son algunas de las series que lo han pulido como actor. También ha tenido su recorrido en el cine.

¿De qué va 'El guardaespaldas'? El Guardaespaldas, es un thriller romántico que gira en torno a la estrella y diva del pop Rachel Marron, quien se ve obligada a contratar a un guardaespaldas al verse acosada por un fan.

Ahora, el joven actor demostrará su valía sobre las tablas como El Guardaespaldas, el icónico papel que interpretó Kevin Costner en la gran pantalla.

Stage Entertainment, responsable de obras como El Rey León, Mamma Mia! o La Bella y la Bestia, estrenará la próxima temporada el musical El Guardaespaldas en nuestro país.

El musical, basado en la exitosa película de Whitney Houston y Costner, se estrenará en el renovado teatro Coliseum en pleno corazón de la Gran Vía madrileña el 28 de septiembre de 2017 con Maxi Iglesias e Iván Sánchez como los absolutos protagonistas.

Ambos actores interpretarán al guardaespaldas Frank Farmer, alternando su trabajo y presencia en el escenario a lo largo de las funciones semanales dividiendo así sus apariciones en el papel de Guardaespaldas.

El musical contiene grandes éxitos de Whitney Houston, como Queen of the Night, I Wanna Dance with Somebody o el inolvidable tema I Will Always Love You que sonarán en la Gran Vía madrileña en su idioma original.