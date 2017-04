Bustamante habla por primera vez de su “distanciamiento” con Paula Echevarría

Tras la noticia de la posible separación de David Bustamante y Paula Echevarría, y la emocionada respuesta de ella ante la prensa, solo quedaba escuchar las palabras de él.

Algo que ha logrado en exclusiva el programa 'Sálvame' de Telecinco.

¿Puertas abiertas para una reconciliación?

Uno de sus reporteros se ha encontrado con el cantante en coche y le ha preguntado por la situación: "Hay un distanciamiento, pero no es definitivo", aseguraba él.

Algo que coincide con lo que dijo la actriz a los periodistas y que deja la puerta abierta a una reconciliación.

Además, Bustamante se despedía diciendo "seguro que se recupera (la situación), aquí nos queremos mucho".

"Me estáis tirando la imagen por los suelos"

Antes de marcharse con el coche, el cantante también ha pedido respeto por su familia y por él mismo: "Me estáis tirando la imagen por los suelos, no entiendo qué he hecho, ni a quién he matado".

Frases que se referían a los rumores de la 'vida loca' que han dejado caer algunos medios sobre la causa de la ruptura.