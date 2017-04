De Miley Cyrus a Justin Bieber: de niños buenos a rebeldes ¿sin causa?

Llega un momento en la vida de todo adolescente en que hay que dar la cara para que le tomen en serio, plantarse ante los adultos y decir: "Dejad de tratarme como a un crío".

Muchos de nuestros cantantes favoritos empezaron a edad muy temprana y no sólo tuvieron que enfrentarse a sus padres para que los viesen como adultos, también a las grandes masas.

Pero ellos tienen un factor clave para romper con la imagen de niños y niñas buenas que tiene el público de ellos: un videoclip.

Miley Cyrus, Britney Spears o Nick Jonas son solo algunos de los artistas que gracias, en parte, a un videoclip cambiaron la imagen que se tenía de ellos.

En Los40 recopilamos 10 vídeos musicales que ayudaron a sus protagonistas a desprenderse de su imagen inocente e infantil. Adiós a la infancia. Hola vida adulta.

Britney Spears – Baby One More Time

Quizá en España la princesa del pop aún no era conocida, pero Britney era una niña Disney. La cantante, que comenzó con 10 años en el club de Mickey Mouse, con 16, y jugando con la imagen de niña buena, no tuvo problema en ponerse un uniforme de colegiala. Eso sí, subiéndose la camisa para enseñar el ombligo. Eran los 90… A Mickey Mouse no le gustaría esto.

Miley Cyrus – Can’t Be Tamed

Ya lo decía Miley Cyrus en Can’t Be Tamed: “No puedo ser domada”. Disney Channel lo sabía bien. La actriz y cantante contaba con 18 años cuando quiso dejar de lado para siempre la peluca rubia y a Hannah Montana. Como un pájaro (de cuero) Miley echaba a volar por primera vez sin que fuese Disney quien elevara sus alas. ¡Y no le ha ido nada mal desde entonces!

Zayn Malik – Pillowtalk

Vale que Zayn Malik era el chico malo de One Direction, pero con la boyband nunca decía palabrotas. Acompañado de Gigi Hadid con quien comparte unos apasionados besos, su primer vídeo musical en solitario con expresiones como “Fucking in” se aleja de la imagen más teen de la banda británica. ¡Y nos encanta!

Ariana Grande – Break Free

Antes de ser una artista internacional y llenar estadios, Ariana Grande era una actriz de comedias juveniles en el canal infantil Nickelodeon. Tras protagonizar Sam & Cat y Victorious, para suerte de todos nosotros Ariana comenzó a dedicarse a la música. El body metalizado de Break Free poco tenía que ver con los estilismos de niña buena que llevaba en Nickelodeon.

Christina Aguilera – Genie in a Bottle

Quizá Christina Aguilera no estuvo tan sexualizada en sus primeros videoclips como Britney, pero la diva (que también pasó por el Club de Mickey Mouse) demostró en Genie In a Bottle que ya era toda una mujer. Bailando encima de un coche o tirada en la playa. Eso sí, siempre con el ombligo al aire. Eran finales de los 90…

Nick Jonas – Chains

Hasta hace unos años Nick Jonas era conocido por ser el pequeño de los Jonas Borthers. Con su melena rizada y su cara de niño bueno, Nick desprendía ternura sin necesidad de hacer nada. Años después, Nick protagoniza campañas de ropa interior, sale con modelos y no tiene nada que envidiar a los culturistas del gimnasio. Por ello, cuando decidió volver a la música, su vídeo musical Chains no tenía nada que ver con la estética teen de Los Jonas.

Fifth Harmony – Work from The Home

Los primeros vídeos musicales de las Fifth Harmony poco tenían que ver con Work from home: fiestas teenager de pijamas, días de ensueño en la feria…

Por el contrario, en Work from The Home, las chicas aparecían rodeadas de chicos de ensueño y haciendo twerking. ¿Se refería a este vídeo cuando Camila Cabello habló de la sexualización del grupo?

Beatriz Luengo – Mi generación

Puede que Un Paso Adelante lanzara a la fama a todo su reparto protagonista, pero tuvieron que arrastrar durante años la eterna sombra de UPA. Beatriz Luengo, conocida por ser Lola, intentó desprenderse de Sámbame sacando Mi generación. ¿El vídeo? Una crítica al sistema político del momento, con marionetas de Aznar y George Bush

Justin Bieber – What Do You Mean?

A Justin Bieber le ha costado desprenderse de su imagen de niño bueno con el pelo largo muchos años. El canadiense, ídolo de masas adolescente, demostró que ya es todo un artista adulto en el vídeo What Do You Mean? ¡Si hasta protagoniza una escena subida de tono!

Taylor Swift – Shake It Off

Lo de Taylor Swift fue más un cambio de género. La actual reina de Instagram pasó de ser la nueva princesa del Country a nueva diva del pop. Todos nos quedamos con la boca abierta con el vídeo de Shake It Off y pensamos “¡si esto se puede bailar!”. El resto es historia.