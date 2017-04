El fin de One Direction, la mejor oportunidad para brillar en solitario

Fue a principios de 2015 cuando One Direction, una de las boyband más exitosas del pop internacional, empezó a desquebrajarse con la salida de Zayn Malik.

Un año más tarde, el cantante sorprendió al mundo entero con su primer disco en solitario: Mind Of Mine. Dejó a todos sin palabras con su temazo Pillowtalk, un sencillo que ayudó a que Zayn brillase con luz propia.

Tanto este tema como el disco en general obtuvieron muy buenas críticas, liderando las listas de éxitos mundiales y consagrando a Zayn como un cantante con sello propio y alejándolo de su pasado como integrante de One Direction.

Fue en 2016 cunado la boyband se tomó un descanso indefinido con el objetivo de que cada integrante se centrase en diferentes proyectos personales.

Niall Horan estrenó en setiembre del mismo año lanzó su primer single, This Town. Se unió a Capitol Records y las críticas también fueron muy positivas.

Louis Tomlinson lanzó una colaboración con Steve Aoki, Just Hold On, en diciembre del 2016. Lo estrenó en The X Factor, programa que vio nacer al que fuera su grupo, y la aceptación conseguida también fue la esperada.

Harry Styles acaba de lanzar su primer sencillo como, Sign of the Times. El temazo, con reminiscencias a la década de los ochenta, ha recibido unas críticas muy buenas y se ha colado muy rápidamente en los primeros puestos de los charts más importantes.

El quinto integrante del grupo, Liam Payne, está trabajando en su carrera en solitario. En su canal de Youtube ha adelantado algo, pero aún no hay nada oficial. Así suena Vibes.

Todos ellos han compaginado su carrera musical con su vida personal. De hecho, alguno de ellos ya es padre. Sea como sea, su presente es más que bueno en todos los niveles.

La pregunta es: ¿es el fin definitivo de One Direction algo necesario?

Probablemente sí. Todos han demostrado que son perfectamente capaces de triunfar en solitario y de acercarse al estilo que más les define a cada uno.

Además, la relación entre ellos no es mala, haciendo así que exista la posibilidad de alguna colaboración conjunta.

El fin de One Direction es un perfecto ejemplo de cómo se puede triunfar después de ser parte de uno de los grupos masculinos más exitosos del mundo del pop.

Los cinco jóvenes representan la superación (tanto a nivel personal como profesional) y la renovación necesaria que llega a través de una madurez en el sonido necesaria para seguir liderando las listas de éxitos.

Si todo sigue como hasta ahora, la vida será larga para los que fueron miembros de One Direction.