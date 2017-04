El valle de Coachella se prepara para acoger su festival más famoso

Para muchos españoles el próximo fin de semana es sinónimo de vacaciones. Para los melómanos (y millones de norteamericanos) arranca Coachella, el festival más importante de Estados Unidos (y diría que del mundo).

Indio (California) se convierte en el epicentro de la música y la moda, al acoger esta cita imprescindible que cuenta con Radiohead, Lady Gaga (que reemplaza a Beyoncé) y Kendrick Lamar como headliners y que se celebra durante dos fines de semana consecutivos: del 14 al 16 y del 21 al 23 de abril.

Entre su poderoso plantel de artistas, Coachella reúne a artistas como Lorde, Martin Garrix, The XX, Bastille, Kehlani, New Order, Justice, DJ Snake o Future Island.

Cartel de Coahella 2017.

¿Dónde ver Coahella?

En streaming. Por séptimo año consecutivo, Youtube retransmitirá el primer fin de semana de la cita musical, del viernes 14 de abril al sábado 16. La plataforma emite algunos shows a través de tres señales simultáneas.

7 cosas que debes saber sobre el festival

1. Coachella nació con vocación alternativa. En 1993, algunos músicos estadounidenses deciden rebelarse contra Ticketmaster, empresa que entonces monopolizaba las salas y escenarios del sur de California. Entre ellos estaba Eddie Vedder, líder de Pearl Jam, que decidió participar en el boicot organizando un concierto en el Club de Polo Empire de Indio al que acabaron asistiendo 25.000 personas.

El público de Coachella.

2. En su primera edición en 1999, Coachella contó únicamente con dos escenarios, una carpa y algún escueto puesto de comida rápida y bebidas. Año tras año ha ido evolucionando hasta convertirse en uno de los festivales de referencia en el mundo.

3. Su nombre para los amigos, esta mega cita musical es simplemente Coachella, aunque, en realidad, responde al nombre de Festival de Música y Artes de Coachella Valley.

SIA, durante su show en 2016 / Getty

4. Años memorables. Especialmente recordadas son las actuaciones de Oasis en 2002, The White Stripes en 2003, Daft Punk en 2006, Pixies en 2004, Arcade Fire en 2011 (con Wake up y las esferas LED sobre el público) o Coldplay en 2005 interpretando Yellow e In My Place.

Halsey, en Coachella en 2016 / Getty

5. El festival de las celebrities. Año tras año, Coachella ha ido perdiendo su espíritu independiente para convertirse en un festival exclusivo pero popular y la cita con más famosos por metro cuadrado. Un verdadero desfile de celebrities con un estilo común: el 'hippie chic'.

6. Y del postureo. Muchos dicen de Coachella que la música es una excusa, que la cita californiana ha degenerado en una fiesta de niños (y niñas) bien que tiran de look romántico, bohemio y retro para inundar de fotos sus perfiles de Instagram.

La top model Alessandra Ambrosio, en Coachella / Getty

7. Tickets. Antes de que sigas leyendo te diremos que Coachella no es un festival que destaque precisamente por sus precios populares. Las entradas generales para un fin de semana cuestan 399 dólares y dan acceso al festival y estacionamiento diario durante los tres días. Los titulares de este pase pueden visitar las áreas de acampada. El pase VIP básico cuesta 899 dólares e incluye entrada, aparcamiento de día, acceso a las áreas VIP y visita a la zona de acampada. El área VIP principal se encuentra junto al escenario principal y consta de áreas sombreadas, mesas de picnic, más baños y puestos de comida. Hay más tipos de pase que puedes consultar en la web oficial del festival.