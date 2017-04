Quién es quién en el nuevo Dirty Dancing

Aunque digan que el amor de verano solo se vive una vez, Baby y Johnny volverán a enamorarse de nuevo en Dirty Dancing. Eso sí, con nuevas caras.

La famosa película Dirty Dancing vuelve treinta años después de su estreno en un remake. Volveremos a vivir el romance entre el sexy profesor de baile de un hotel y la joven de buena familia, Baby.

Aunque en un principio nos cueste acostumbrarnos a ver a la mítica pareja cinematográfica no interpretada por Jennifer Grey y Patrick Swayze, seguro que disfrutamos volviendo a ver bailar The Time Of My Life.

En lugar de ellos, la actriz Abigail Breslin y el bailarín Colt Prattes serán los encargados de hacernos emocionarnos con la famosa escena de aprender a bailar en el lago.

Este remake de Dirty Dancing es una producción de ABC que se estrenará el próximo 24 de mayo en la televisión estadounidense.

La actriz de Modern Family, Sarah Hyland, también se encuentra en el reparto. Teniendo en cuenta lo bien que canta, ¿se animará a interpretar la mítica canción, The Time Of My Life, en la cinta?