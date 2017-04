¿Hubiera cambiado Matrix si Will Smith hubiera sido Neo?

En el currículum de los grandes actores de Hollywood siempre hay momentos en los que una elección les llevó a aceptar o rechazar uno de esos papeles que posteriormente se arrepintieron de haber aceptado o rechazado (para bien o para mal) y si no que se lo pregunten a Will Smith.

El actor y cantante que se dió a conocer en la serie de televisión de El Príncipe de Bel-Air pudo haber encarnado a Neo en la trilogía de The Matrix.

Y decimos pudo porque Will Smith rechazó el papel en la película de los hermanos Wachowski debido a que en ese momento estaba rodando Wild Wild West.

La repercusión de la trilogía y la del western fueron muy diferentes y seguro que los agentes de Smith todavía se dan cabezados contra la pared por la oportunidad perdida.

Pero eso es algo que a los fans de Will Smith no les ha detenido y por ello han sido capaces de imaginar qué hubiera pasado si Will Smith hubiera interpretado a Neo en Matrix?

Para ello han aprovechado las apariciones de Smith en algunas de sus películas más taquilleras como Soy Leyenda, Men in Black, Yo robot, Dos policías rebeldes...

El tráiler ha sido visto ya por casi un millón y medio de personas pero la mala noticia es que este 'reboot' no tiene fecha de estreno.