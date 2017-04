“Nunca podría imitar a Michael Jackson o Bruno Mars”

Este 2017 está siendo, sin duda, el gran año de Keunam.

En LOS40 hemos podido charlar con él y preguntarle aquellas cuestiones que más nos interesan.

Conocido como Disney Ibérico en Youtube, el imitador comenzó parodiando las voces de los personajes más conocidos de esta factoría.

¿Cuándo comenzaste a imitar a los famosos y qué te llevo a ello?

Hará un par de años hacía la gracia de imitar a Amaia Montero y Dani Martín, que fueron los primeros, hasta que vi que me salían canciones completas con ellos. Desde pequeño imitaba voces y aparte cantaba.. Y así hasta que se me ocurrió mezclarlo.

¿Cómo surgió la idea del canal de Youtube y de doblar a personajes Disney?

De siempre me han encantado las pelis de Disney, de pequeño con mi primo muteaba la TV e improvisábamos voces encima, luego de mayor un día aburrido se me ocurrió hacer un doblaje de "coña" corto de la Cenicienta, se me ocurrió subirlo y empezó a tener visitas y visitas, lo que me motivó a doblar la peli completa y seguir con otras.

Hace relativamente poco que Keunam ha empezado con vídeos de imitaciones que han conseguido millones y millones de reproducciones.

¿Cuál es tu voz talismán, con la que siempre triunfas? ¿Cuál ha sido la imitación más difícil?

Amaia y Dani, al ser los primeros y tenerlos más tiempo me salen mejor, además el imitar mujeres impresiona más, Shakira me costó perfeccionarla pero ya la tengo, como Rosana.

¿Qué diferencias hay entre imitar en tu casa para Youtube y hacerlo en la tele?

Que no se puede repetir ni cortar, aunque la mayoría de las covers las hago del tirón, y que la gente te está viendo al momento con un feedback real.

Ahora Keunam está triunfando en TCNMS. En el programa ya ha pasado a la gran final...

¿Cómo está siendo la experiencia?

Estupenda, no esperaba tanto, es cansado porque es muy intensivo y con poco tiempo para ensayar, pero el equipo, los compañeros, etc. me hacen estar como en casa y muy muy cómodo.

¿Qué artista no podrías imitar nunca y por qué? O en su caso, ¿qué artista sería el más complicado para ti?

Michael Jackson o Bruno Mars, tienen colores de voz muy marcados, por mucho que me aprendiera sus giros.

¿Cómo preparas una imitación?

Es como engañar al oído, memorizando los dejes y pronunciación del cantante, cuantos más tenga mas imitable es.

En LOS40 también hemos querido preguntarle sobre su futuro, sobre sus aspiraciones y sobre cómo se ve dentro de un tiempo después de este momento tan mediático.

¿Qué futuro te espera dentro del mundo de la música y la imitación?

Espero hacer espectáculos de comedia, imitación, componer canciones propias, algún programa variado de música y humor, trabajar un poco de todo lo que me gusta.

¿Dónde te ves en 10 años?

Tengo la esperanza que currando de lo mío, doblajes en pelis grandes, conciertos, espectáculos, programas de humor o musicales, cualquiera de esas cosas o todas me encantarían.