Que tiemblen los Gemeliers: 'La Voz Kids' tiene nueva estrella

A estas alturas nadie puede negar que los Gemeliers son los artistas que mayor proyección han tenido tras su paso por La Voz Kids. Al menos, hasta ahora.

Telecinco está emitiendo actualmente La Voz Kids 3 y en LOS40 ya hemos visto varias muestras de talento que podría dar la nota próximamente.

Todavía es pronto para vaticinar resultados, pero hay un joven concursante que ha conseguido llamar la atención de la audiencia.

Su nombre es Izan, es hijo de Marcos Llunas, representante español en Eurovisión 1997, y este martes se ganó un puesto en la final del concurso de Telecinco tras ganar la batalla a Maddi y Fermín con el tema We are the World.

¿Es Izan la nueva estrella de 'La Voz Kids'?

En las audiciones a ciegas ya logró llamar la atención con su estilo y su inconfundible voz. Tras ganar su pase a la última fase del concurso lo convierte en uno de los grandes favoritos para ganar la edición. ¿Lo conseguirá de la mano de Antonio Orozco?