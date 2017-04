Selena, Katy Perry, Ed Sheeran o Enrique Iglesias podrían triunfar el Sábado Santo

No hay sábado del año que la lista de LOS40 se tome un respiro, así que mientras muchos de vosotros estáis disfrutando de unos merecidos días de descanso, Tony Aguilar se pondrá desde las 10 (9 en Canarias) al frente del equipo de Del 40 al 1 Coca-Cola con el fin de hacerte pasar una mañana de sábado increíble y conocer el nuevo número 1 de la lista.

Como bien sabes, Enrique Iglesias ocupa actualmente la primera plaza con Súbeme la radio, junto a Descemer Bueno y Zion & Lennox.

Como él mismo le contó a Tony en la entrevista exclusiva del pasado sábado, se trata de un homenaje a la radio, el medio en el que, según él (y estamos de acuerdo), mejor se disfruta de la música.

Enrique tendrá que defender la medalla de oro ante otros artistas que tienen muchas ganas de conseguirlo o recuperarlo.

Uno de ellos es Ed Sheeran (#2), que ya fue número 1 durante cuatro semanas: después del subidón de sus conciertos en España con LOS40, ¿sus fans se habrán puesto las pilas votando y lo llevarán de nuevo a lo más alto?

Madrid ! Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 9 de Abr de 2017 a la(s) 1:54 PDT

También podría recuperar su corona Katy Perry (#4), ya que los KatyCats se han mostrado últimamente muy activos (ya consiguieron que fuera número 1 con Chained to the rhtyhm).

Quienes aún no han llegado al primer puesto y podrían lograrlo este sábado son Kygo y Selena Gomez.

Los Selenators también estáis votando a rabiar para que It ain't me

(actualmente en el #3) lidere la lista. ¡Tiene muchas posibilidades! Tampoco podemos olvidarnos de The Chainsmokers & Coldplay, con Something just like this (#5).

Este sábado también sabremos si David Bisbal, James Arthur y YALL, candidatos de la semana, consiguen hacerse un hueco en el chart.

Si aún no les has dado tu apoyo con el HT #MiVoto40, ya estás tardando.

Como premios por votar en antena, regalaremos cuatro entradas para el Parque Warner (Madrid) y el DVD o BluRay de la película Las apariencias engañan, una divertidísima comedia de espionaje y acción ambientada en un barrio residendial.

Con todo esto, ¿te lo vas a perder? No nos falles. Recuerda: desde las 10 (9 en Canarias), estaremos en el aire.