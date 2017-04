¡The Chainsmokers & Coldplay consiguen el número 1 de LOS40!

Aunque al principio a alguno le sorprendiera que The Chainsmokers (un dúo de productores de música electrónica) y Coldplay (banda de pop tirando a alternativa) unieran sus fuerzas, el resultado no ha podido ser más convincente: Something just like this es un éxito internacional que, desde este sábado, lidera además la lista más importante de España, la de LOS40.

Una prueba más de que la buena música está por encima de modas, tendencias y etiquetas.

Fans de todo el mundo se han rendido a esta explosiva colaboración; ¿recuerdas cuando hace unas semanas Ed Sheeran acaparó nueve de las 10 primeras posiciones de la lista británica? El único tema "infiltrado" en ese atracón de canciones del pelirrojo no era otro que Something just like this (que finalmente ha llegado hasta el #2 en el Reino Unido).

Por cierto, esta semana conocíamos que The Chainsmokers lideran, junto a Drake, las nominaciones para los prestigiosos premios Billboard, en Estados Unidos: Andrew Taggart y Alex Pall (los componentes del dúo) optan nada menos que a 22 premios.

La pareja ya triunfó en los Grammy de este año, obteniendo el premio a Mejor Grabación de Dance por su tema junto a Daya, Don't let me down.

Dado que fueron número 1 de LOS40 con esa canción y también con Closer, acompañados de Halsey, Something just like this se convierte en la tercera canción de The Chainsmokers que consigue el oro en nuestra lista.



Enhorabuena para The Chainsmokers y, por supuesto, también para Coldplay, que han demostrado una vez más su capacidad para reinventarse y cautivar al público.