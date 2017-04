Cómo ver en directo los conciertos de Coachella 2017

Este fin de semana vuelve a abrir sus puertas uno de los festivales más famosos y relevantes del mundo de la música. Coachella está de regreso con una nueva entrega en el desierto de Indio (California), y como siempre, el evento repetirá cartel y actuaciones a lo largo de dos fines del semana, del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 de abril. Aquí te cuento cómo puedes ver en directo 85 de los 150 conciertos que habrá sobre los siete escenarios del festival.

Aunque tuvieras el ímpetu -y los posibles- para volar a California, casi todas las entradas para el festival están agotadas. ¡Y mira que sus precios son abultados!

Un abono de tres días costaba 399 dólares, los pases VIP salían por 899 dólares y a partir de ahí había todo tipo de entradas con comodidades como cena, tiendas de campaña de lujo o las entradas más caras, que incluyen alojamiento en algunos de los hoteles más exclusivos de la zona, iban de los 3.000 a los 7.000 dólares por dos personas.

Las fotos de Coachella

Sí, un año más nos quedamos sin poder ir y tenemos derecho a vivir Coachella más allá de las fotos que suban las hermanas Jenner y otros amantes del postureo instagramer. Aún así, aquí puedes ver en directo algunas de las fotos que van subiendo a Twitter e Instagram con el hashtag #Coachella2017.

Mira Coachella en directo

Hace tiempo que Coachella se entiende como un gran evento global, y por ello lleva años emitiendo en directo a través de YouTube muchas de sus actuaciones. Para esta edición el plan de retransmisiones es el más completo hasta la fecha, ya que podrán verse los conciertos de los cabezas de cartel (Radiohead, Lady Gaga y Kendrick Lamar) y una programación que recogerá gran parte de lo que ocurra en los escenarios más grandes del festival en su primer fin de semana.

De todo lo que se emitirá en directo de Coachella a través de YouTube (Pincha aquí para seguir la retransmisión desde la medianoche del viernes al sábado), he seleccionado esos conciertos que no deberías perderte.

Te aviso que te tocará trasnochar para verlos, aunque también habrá redifusiones de algunas actuaciones en horarios más decentes. A continuación tienes el listado con los horarios de España.

Viernes 14 de abril

Los siguientes conciertos se emiten en directo en la madrugada del viernes al sábado.

1:10 am - King Gizzard & The Lizard Wizard

1:25 am - Sampha

1:50 am - The Lemon Twigs

2:10 am - Broods

3:00 am - Francis & The Lights

3:55 am - Glass Animals

4:45 am - Father John Misty

5:45 am - Phantogram

6:35 am - The xx

7:40 am - Radiohead

Sábado 15 de abril

Los siguientes conciertos se emiten en directo en la madrugada del sábado al domingo.

12:35 am - Local Natives

12:55 am - Kaleo

1:20 am - Shura

2:00 am - Banks & Steelz

2:15 am - The Head and The Heart

3:10 am - Bastille

4:20 am - Two Door Cinema Club

5:20 am - Future

6:05 am - Warpaint

7:00 am - Röyksopp

7:15 am - Bon Iver

8:25 am - Lady Gaga

Domingo 16 de abril

Los siguientes conciertos se emiten en directo en la madrugada del domingo al lunes.

12:35 am - Grace Mitchell

1:25 am - Whitney

2:15 am - NAO

3:10 am - Jack Garratt

4:00 am - Kiiara

4:20 am - Future Islands

4:55 am - Tove Lo

5:15 am - Porter Robinson & Madeon

6:20 am - Lorde

6:50 am - Justice

7:25 am - Kendrick Lamar