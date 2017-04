Blake Lively dio a luz con una canción... ¡para partirse de risa!

Uno piensa en el momento del parto y le vienen a la cabeza una retahíla de gritos e insultos… es lo que tiene la literatura y el cine, que nos ha creado una imagen muy específica de ese momento que no se corresponde exactamente con la realidad.

No sabemos si hubo gritos o insultos cuando Blake Lively dio a luz pero sí sabemos que hay una canción con la que dio la bienvenida a una de sus hijas y que pocos habrían elegido para ese momento.

La actriz lo contó mientras jugaba con Michael Kors a ‘Realidad o ficción’. Ella leyó: “Mi marido me puso Let’s get it on de Marvin Gaye cuando estaba dando a luz”.

Ante semejante afirmación Kors no pudo más que echarse a reír aunque finalmente eligió la opción de realidad y… ¡acertó!

Efectivamente Ryan Reynolds puso esa canción cuando su mujer estaba en pleno parto para asombro de los médicos presentes que no pudieron más que reírse cuando le escucharon entonar la melodía de esa canción.

Recordemos que es uno de los temas himno de una noche de romanticismo y seducción y claro, en un momento como ese… era un tanto surrealista.

“Mi doctor se estaba riendo tan fuerte que llegué a pensar que iba a tirar a mi bebé”, reconoció la actriz.

Una anécdota que nos deja dos cosas claras. En esta pareja hay amor y Ryan Reynolds es uno de los tíos más divertidos sobre la faz de la tierra.

Pero que conste que esta anécdota ya la había contado el mismo actor el año pasado durante una charla con Seth Meyers.

De hecho, tiene una manera muy personal de describir el parto: “Era como si un bistec lleno de cuchillos saliera de sus ojos…como un ‘¿Qué? ¿Me vas a matar ahora?’. Muy mal, pero ella es una mercenaria. Creo que la atrapé justo en el momento de una contracción”.