Los millennials de nuestra redacción opinan sobre lo nuevo de Harry Styles

Se hizo esperar pero por fin llegó. Harry Styles estrenó su primer tema en solitario, Sign of the time, que, para bien o para mal, no ha dejado a nadie indiferente.

Los que esperaban algo parecido a One Direction se habrán llevado una decepción porque, como ya hicieron sus otros compañeros, lo nuevo se aleja de lo que hacían juntos.

“En el momento en el que vi que Harry Styles había sacado una canción en solitario dije, ‘oh, no, otro tema más’”, cuenta Alejandro Gómez Lizarraga, compañero de redacción digital, “sin embargo, cuando le he dado la oportunidad, he cambiado totalmente de opinión”.

Lovers & haters

“La canción me parece un hit, tanto la letra como la melodía son un giro radical en el estilo que siempre había llevado One Direction y me parece un acierto total”, afirma Alejandro, “es un sencillo más maduro, más trabajado y con un valor añadido que, seguramente hará que Harry se consagre como un referente más en la música”.

Sign of the times ha sido una auténtica sorpresa. Su sonido, sus melodías, sus falsetes nos trasladan a épocas pasadas, esas en las que los millennials estaban llegando al mundo y, quizás, por eso, a algunos les cueste un poco más entrar en ella.

“Me gusta cómo suena pero me quedo esperando durante toda la canción a que explote”, cuenta Alberto Palao, nuestro redactor más joven, “no escucho mucha diferencia entre el estribillo y las demás estrofas. Me pierdo y no sé dónde empieza uno y acaba la otra. Me gusta la canción pero más para tenerla de fondo que para escucharla una y otra vez”.

Los millennials con el pasado

Esas influencias que nos recuerdan a David Bowie o, incluso, a los Beatles, para otros, más que un obstáculo es una ventaja.

“Creo que Harry Styles podría ser uno de los encargados de traer la esencia del rock y del pop de los 80 a los millennials”, opina Cristina Regatero, nuestro último fichaje en antena, “quién mejor que él que ya es un ídolo de masas…”.

@Harry_Styles proud of you H. Glad you're getting to do your own thing 🎶 — Liam (@LiamPayne) 7 de abril de 2017

Además, nuestra compañera cree que aunque suene a pasado, no se aleja tanto del sentir de su generación.

“Se apoya en una letra que habla sobre la situación que vivimos los jóvenes, como una crisis existencial que se repite en todas las épocas y que él representa con miles de preguntas sin respuesta”, asegura Regatero.

Nada mainstream

Regatero tiene claro que no es la canción más mainstream que podría haber hecho pero eso no le resta interés.

“Me parece una gran canción y espero que le permitamos llegar todo lo lejos que se merece, aunque no tenga los ingredientes del típico número uno al que esta generación está acostumbrada”.

No es la única que piensa así. Nuestro community manager, Guillermo Cid, opina que “el propio hecho de alejarse un poco de lo que suena en la actualidad da más valor a su canción ya que deja atrás su pasado más comercial de One Direction y saca su lado más personal y auténtico”.

Para muchos momentos

Las canciones evocan momentos y se convierten en banda sonora que van dando forma a nuestra vida a través de las emociones.

“Creo que a todo el mundo, millennial o no, esta canción les hace sentir algo muy especial”, afirma Cid.

“Es una melodía genial para guardarla en la playlist y ponerla en momentos de reflexión e inspiración”, continúa.

Otros, sin embargo, elegirían otros momentos para escucharla. Por ejemplo, nuestro aygotuber, Karin Herrero, tiene claro que le evoca “una canción de anuncio de perfume”.

“Es un tema que acompaña mucho para ver el atardecer el día en que mi novia me deja, en plan melancólico”, añade, “cuando tenga novia y me deje, escucharé esa canción seguro”.

Creo en la poligamia. Estoy enamorado de 40. Una publicación compartida de Karin Herrero (@karinherrero) el 6 de Abr de 2017 a la(s) 6:55 PDT

Entre los millennial de nuestra redacción los hay que han caído rendidos ante este tema pero también los que como Alberto Palao, “aunque las comparaciones son odiosas, me quedo con el debut de Zayn Malik, Pillowtalk”.