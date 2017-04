La octava entrega de la saga A Todo Gas hace acto de presencia en las salas de cine, un film que promete adrenalina a raudales.

Podremos ver a Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y Laia Costa en el film argentino Nieve Negra, en una semana en la que también tenemos estrenos que llegan desde Francia o Corea del Sur.

Si vas al cine en familia quizá te interese el film Un golpe con estilo, y para los más pequeños, se estrena la película de animación El bebé jefazo.

Nieve negra:

Fast & Furious 8, Nieve negra y El bebé jefazo, los grandes estrenos de la semana.

Desde Argentina nos llega este thriller dirigido por Martín Hodara (La Señal) y protagonizado por Ricardo Darín (El secreto de sus ojos), Leonardo Sbaraglia (Relatos Salvajes) y Laia Costa (Victoria).

Una historia de tensiones familiares por la venta de unas tierras de la Patagonia y un trágico pasado en común.

El bebé jefazo:

Tom McGrath (Madagascar, Megamind) dirige este film de animación protagonizado por un bebé que lleva traje y maletín.

Junto con su hermano, tratarán de detener a un malvado director de empresa.

Un golpe con estilo:

Tres jubilados se quedan sin plan de pensiones, por lo que deciden atracar un banco para hacerse con algo de dinero.

Película protagonizada por Michael Caine (Youth), Morgan Freeman (Cadena Perpetua) y Alan Arkin (Argo) y dirigida por Zach Braff (Ojalá estuviera aquí, Algo en común).

Negación:

Drama británico centrado en la negación del holocausto por parte un periodista, que denunció a una famosa historiadora norteamericana, autora del libro La Negación del Holocausto.

Mick Jackson (Fuego sobre Bagdad, El guardaespaldas) dirige a Rachel Weisz (Enemigo a las puertas), Tom Wilkinson (Michael Clayton) y Timothy Spall (The Enfield Haunting).

Lo tuyo y tú:

Desde Corea del Sur llega esta dramedia romántica escrita y dirigida por Hong Sang-soo (Ahora sí, antes no, Hill of Freedom) y protagonizada por el debutante Kim Joo-hyuck y Lee You-young (Alone).

El film se centra en la ruptura de una pareja y en como sobrellevan la situación.

Rosalie Blum:

Comedia de historias cruzadas en la que un encuentro fortuito cambiará la vida de un treintañero propietario de una peluquería.

Film francés escrito y dirigido por el novel Julien Rappeneau que cuenta con las actuaciones de Noémie Lvovsky (Week-ends) y Kyan Khojandi (Lou! Journal infime).

Nuestra recomendación:

Fast & Furious 8:

F. Gary Gray (Straight Outta Compton, Un ciudadano ejemplar) es el director de esta nueva entrega de la saga A todo gas.

Una gran traición sobrevuela la familia de Toretto, por lo que podemos esperar un gran enfrentamiento a toda velocidad. Podremos ver a Vin Diesel (Fast & Furious), Dwayne Johnson (Baywatch), Jason Statham (Snatch) o Charlize Theron (Mad Max: Fury Road).