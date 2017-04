Del triunfo de Aly en ‘GH VIP 5’, a la decepción de Álex González en USA

Esta ha sido la semana que ha puesto fin al duelo entre Daniela y Alyson en 'GH VIP', la ganadora se ha convertido en nuestra estrella.

Mientras que la última noticia de Álex González sobre su carrera en USA nos ha dado tanta pena que la convertimos en la estrellada.

A continuación detallamos lo que ha ocurrido en cada ocasión:

LA ESTRELLA: Alyson Eckmann gana el maletín de 'GH VIP'

Alyson Eckmann estaba convencida de que sería Daniela Blume la ganadora de 'GH VIP 5'.

Aún así, las dos finalistas se enfrentaron a vídeos que no habían visto durante la gala final y todo lo que había sido mal rollo hasta entonces, parecía que se había relativizado y endulzado.

Ambas saldaron cuentas pendientes que sus ex compañeros y finalmente escucharon: "La audiencia ha decidido que debe ganar GH VIP Alyson!".

Unas palabras que sorprendieron a la ganadora pero que a nosotros nos alegran porque realmente había sido el alma de la edición, así que ¡felicidades!

También a Daniela por haber hecho un juego tan limpio. Eran justas ganadoras las dos.



LA ESTRELLADA: La serie cancelada de Álex González en USA

Álex González ha explicado en una entrevista a VIM Magazine que la serie USA que iba a protagonizar finalmente no se grabará.

"Estuvimos rodando en abril y mayo, pararon para montar el primer capítulo, y al poco de retomarlo de nuevo la cancelaron".

'Citizen', que era como se titulaba, "no ha salido adelante", explica pero deja la puerta abierta: "Hulu, la cadena, dijo que no pero el proyecto es de Paramount y los derechos los siguen teniendo ellos, así que no tiran la toalla".

Una cancelación - por el momento- que se convierte en la estrellada de la semana porque nos hubiera encantado ver a Álex interpretando su primer protagonista al otro lado del charco.