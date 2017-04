La #Playlist: 7 estrenos que tienes que escuchar para empezar bien el finde

Que sí. Que abril lluvias mil y que hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo. Pero esta Semana Santa ha venido con tiempazo. Terrazas, paseos al aire libre y más ocio. ¿Y qué mejor que acompañarlo con música?

Te proponemos 7 estrenos de la semana que harán que el sol brille más. Lo nuevo de DNCE y Nicki Minaj, Frank Ocean o C. Tangana.

¡Colócate los auriculares que nosotros ponemos la banda sonora!

DNCE ft. Nicki Minaj - Kissing Strangers

Aviso: pon el volumen a tope. Aquí está una de las colaboraciones más esperadas. Rap, coros y ese riff de guitarra que no te deja escucharlo sin mover alguna parte del cuerpo. Si la canción promete, esperad a ver el videoclip (con beso entre Joe y Nicki incluido).

Royal Blood - Lights Out

Nuestros tímpanos nunca fueron los mismos después de escuchar Figure It Out hace tres años, parte de su disco debut. Ahora anuncian nuevo álbum (How Did We Get So Dark?) para junio, y nos adelantan Lights Out, que promete volver a colarse en nuestro cerebro.

C. Tangana - Espabilao

C. Tangana canta "He firmao el contrato más caro en España de to' el gremio" y se abren las apuestas: ¿habrá dado el salto discográfico fichando por una major? El bocadillo de la portada no tiene chopped, sino billetes de 100 euros...

Frank Ocean ft. Jay Z & Tyler The Creator - Biking

Hace un mes nos sorprendía con Chanel haciéndole guiños a la marca. Ahora Frank Ocean busca compañía (y no cualquiera) y publica Biking. La ha presentado esta semana en su programa de radio, Blonded Radio, el canal por el que últimamente nos lo enseña todo.

Kendrick Lamar ft. Rihanna - Loyalty

Más rap. Kendrick Lamar ha presentado nuevo disco esta semana. En DAMN. también se ha rodeado bien, y una de sus acompañantes es Rihanna.

A R I Z O N A - Electric Touch

Electrónica con amor. Tanto amor que ha inspirado uno de los videoclips más emotivos que hemos visto últimamente.

The Kooks - Be Who You Are

Podremos saltar con ellos en directo, porque vendrán al DCODE en septiembre. Allí nos presentarán su nuevo trabajo, The Best Of...So Far, que publicarán en mayo. Be Who You Are es el primer adelanto.