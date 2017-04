¿Hay un nuevo reboot de Star Wars en marcha?

La irrupción de Disney en la franquicia Star Wars ha supuesto un revulsivo para las dos primeras trilogías de la franquicia cinematográfica que muy pronto podría trasladarse al universo de los videojuegos en forma de reboot.

Todos los rumores en el sector apuntan a que Bioware estaría trabajando en un reinicio de la gran saga de Star Wars Knights of the Old Republic previsto para 2018 pero de momento nadie parece dispuesto a confirmarlo con varios proyectos de La guerra de las galaxias en marcha.

Porque antes de que se produzca algún reboot, si es que finalmente se produce, la nueva trilogía de Disney sigue ofreciendo material suficiente para que DICE, el estudio responsable del primer Star Wars Battlefront, tenga en cartera el lanzamiento de Star Wars Battlefront 2.

Durante los últimos días de la convención Star Wars se han filtrado noticias y tráilers de la llegada de este juego que, para alegría de John Boyega, contará con un modo historia, del que carecía su predecesor, que recorrerá los episodios principales de La guerra de las galaxias con nuevos héroes, como Rey o Yoda, y nuevos villanos como Kylo Ren o Darth Maul.

El tráiler oficial de SWB2 se estrenará hoy sábado pero ya se ha podido ver un pequeño adelanto en forma de teaser.