Seis razones escondidas del cantante de Kaleo que te harán enloquecer

Es probable que últimamente no te saques este temazo de la cabeza: Way Down We Go. Es obra de Kaleo, la banda islandesa de indie rock que lo está petando en todo el mundo.



De raíz americana, el grupo mezcla el blues y el folk en un estilo único que les está dando mucho éxito.

Kaleo está formado por el vocalista y guitarrista JJ Julius (Jökull Júlíusson), por David Antonsson en la batería, Daniel Kristjansson al bajo y Rubin Pollock también a la guitarra.

Y sí, las seis razones que esconde el líder de la banda son sus seis abdominales: definidos y trabajados.

Lo mejor de todo es que el cantante no esconde el six pack en ningún momento, mostrando su tableta en las redes sociales y haciendo las delicias de todos sus fans.

