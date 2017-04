Will Smith corta por lo sano a Jaden Smith

Hace unos días a Jaden Smith le tocaba asumir un profundo cambio en su vida después de que se terminara su relación sentimental con la modelo e it girl Sarah Snyder.

Pero no será el único cambio que afronta el hijo de Will Smith en estos momentos ya que su papel en la película Life in a year le ha obligado a hacer un cambio radical de look.

Y ahí estaba su padre para dejar testimonio del cambio y al mismo tiempo ser responsable del mismo ofreciendo una versión humorística del momentazo.

✂️ Una publicación compartida de Will Smith (@willsmithphotos) el 12 de Abr de 2017 a la(s) 3:06 PDT

Will Smith fue el responsable de empuñar las tijeras para que las rastas de su hijo Jaden pasaran a mejor vida e incluso el actor se las probó para ver qué tal le quedaban a él.

"Estoy ayudando a Jaden a prepararse para el primer día de rodaje de Life In A Year. A lo mejor debería haber usado unas tijeras" explica Smith padre.

¿Le gustará a su nueva pareja su nuevo look? ¡A su padre parece que le encanta!