Del gran salto de Shakira a la entrada de Bisbal: momentazos de la lista

Aunque el número 1 se lo llevaron The Chainsmokers y Coldplay con Something just like this, Shakira protagonizó otro momento destacado en la lista de esta semana: su single Me enamoré trepó 10 posiciones y ya está dentro del top 10 (#9 y subida más fuerte de la semana).

Sin duda sus fans están de enhorabuena, como también los de David Bisbal, James Arthur o YALL, otros de los artistas que nos brindaron grandes momentos el pasado sábado en el programa que dirige y presenta Tony Aguilar. En el vídeo sobre estas líneas tienes la info esencial.