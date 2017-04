Tras ‘Los juegos del hambre’ llega un nuevo reto: ‘Caraval’

bonus track by stephanie garber

UNA CANCIÓN PARA CARAVAL

Voy a hacer trampas y elegir tres: Carousel de Melanie Martinez, Once upon a dream de Lana del Rey y Cosmic love de Florence + the machine.

UN TATTOO QUE DESCRIBA TU NOVELA

Voy a tener que decir que un corazón negro.

UN LUGAR REAL PARA LA ISLA DE LOS SUEÑOS

Disneyland porque es donde la magia y la fantasía cobran vida.

TU MAYOR SALTO AL VACÍO

Antes de Caraval escribí cinco libros que nunca se vendieron, así que, cuando escribí Caraval, honestamente, no tenía ni idea de si alguien lo iba a leer.

UN COMENTARIO QUE TE IMPULSA PARA SEGUIR ESCRIBIENDO

Cada vez que un lector me dice que disfruta de mi libro, me muestra un pedazo de su arte como fan o comparte una foto supone un gran estímulo.