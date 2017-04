Vecinos de Buñol paran un tren, al celebrar una fiesta en las vías

El maquinista de un tren que cubría el trayecto Madrid – Valencia se vio obligado a parar la marcha del convoy, a la altura de Buñol (Valencia), ¡porque se estaba celebrando una enorme fiesta con mogollón de peña pasando justo por encima de las vías!

Vamos, lo que es la típica fiesta en las vías del tren…

Al parecer, medio pueblo estaba celebrando la tradicional toma de la mona de pascua, bufándosela muy fuerte el peligro que corrían invadiendo la zona por donde pasan los trenes.

Que digo yo si no habría otro sitio para tomar la mona o… para dormir la mona, porque lógicamente alguno iría fino.

Me imagino que allí se pudieron escuchar clásicas frases como: “¡si no pitas no pasas!”, “¡no nos mires únete!” u otras como “¡bajaos a tomar algo que trenes así solo pasan una vez en la vida!”

El caso es que el maquinista frenó a tiempo y avisó a la Guardia Civil para que le despejara un poquito el percal, por lo de evitar una tragedia más que nada.

Algo que al alcalde no le ha hecho mucha gracia, alegando un poderoso argumento: “esto se hace todos los años y aquí nunca ha pasado nada”. ¡Ay, alcalde… tápese!

Y es que no olvidemos que Buñol es donde se celebra en agosto la famosa “Tomatina”. Es decir, que podríamos estar hablando de que este pueblo es como el colega ese que todos tenemos que sale de tranqui el viernes, se termina liando y al final vuelve el domingo como un piojo.