Lady Gaga se queda en Coachella para rodar A Star is Born

Lady Gaga y Bradley Cooper protagonizarán el remake de A Star is Born, una película que ya interpretó en 1967 Barbra Streisand pero que pasó por los cines también en 1937 y 1954.

Cooper también se estrena en la dirección con esta cinta que cuenta, como ya nos adelanta su título, una de esas historias de joven promesa de la canción es descubierta, joven promesa de la canción es pulida y joven promesa de la canción triunfa.

La cantante, quien aparecerá en los títulos de crédito como Stefani Germanotta, ha compartido en su cuenta de Instagram la primera imagen del rodaje y ha sido The Hollywood Reporter quien ha anunciado que ha sido tomada en los escenarios del Festival de Coachella que se celebra en dos fines de semana consecutivos en Indio, California.

La neoyorquina fue la sustituta de quien hubiera sido la cabeza de cartel, Beyoncé, después de que esta anulara su presencia en una de las citas musicales más importantes de Estados Unidos por su embarazo.

Ahora, a la espera de volver a subirse al escenario el próximo fin de semana, parece que Gaga no ha querido perder el tiempo y ha grabado algunas escenas aprovechando un entorno que no le puede venir mejor a su película.

La artista ha declarado en su fotografía: “Estoy muy emocionada por hacer mi primera película junto a alguien al que soy afortunada de poder llamar amigo. Siempre he querido ser actriz en la gran pantalla. La historia de 'A Star is Born' es muy especial y estoy muy agradecida a Bradley por hacer que mi sueño se haga realidad. No puedo esperar a que conozcáis a Ally”.