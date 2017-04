La serie 'Girls' resumida en 10 temazos

Lena Dunham tenía claro lo que quería contar cuando estrenó Girls : “Va sobre la etapa en la que ya no eres una niña, pero tampoco eres una mujer. Es una frase de Britney Spears”.

La joven escritora y directora resume con estas palabras las seis temporadas de Girls en el epílogo documental que ha estrenado HBO.

Desde el pasado 17 de abril, Hannah, Marney, Jessa y Soshanna ya no estarán en nuestras pantallas. Las cuatro jóvenes amigas, que tanto dieron que hablar tras el estreno de la serie, han madurado y por tanto Girls ha llegado a su punto final.

No hay duda de que los diálogos surrealistas de Hannah, las reuniones de amigas en los baños, los vestidos de estampados y las fiestas en Brooklyn quedaran para siempre en nuestra memoria y en parte es gracias a su maravillosa banda sonora.

Todo tipo de géneros musicales han pasado por la serie, poniendo música a algunos de los mejores momentos de la vida de Hannah y sus amigas en Nueva York. Desde MGMT hasta Jay Z, pasando por Borns.

En Los40 recordamos 10 temazos que han aparecido en alguno de los mejores momentos de la serie para que el final de Girls sea más llevadero. Hasta siempre Hannah.

Wishes and Stars – Harper Simons

Hannah comienza a ser independiente de sus padres, por lo menos económicamente hablando, en el primer capítulo de la serie. Le acaban de cortar el grifo y comienza su nueva vida como escritora. Nos quedamos con la imagen de Hannah perdiéndose por primera vez entre la gente de Nueva York al ritmo de Wishes and Stars.

Dancing On My Own – Robyn

No son pocas las veces que vemos a lo largo de la serie a Hannah bailar, pero siempre quedará en nuestra memoria su primera vez en la serie. En el tercer capítulo de la primera temporada, Hannah y Marney bailan en casa Dancing On My Own. Porque sí, porque son jóvenes, porque están en Nueva York y no saben lo que quieren. Nos encanta.

I Love It – Icona Pop

La imagen de Hannah de fiesta junto Elijah, llevando únicamente una camiseta de rejilla fosforita en el tercer capítulo de la segunda temporada, formará parte de nuestro imaginario para siempre. Y más si bailan al ritmo de Icona Pop.

You Breaking My Heart – Harry Nilson

Uno de los capítulos favoritos de los seguidores de Girls es el de La casa de la playa de la tercera temporada. Las chicas deciden pasar unos días juntas, pero más que pasarlo bien deciden aprovechar para airear todos los trapos sucios. ¿El momentazo? La coreografía improvisada de todos los huéspedes de la casa bailando al ritmo de You Breaking My Heart.

Good Girl Down – Michael Penn

Al final de la tercera temporada parece que a Hannah le van a ir mucho mejor las cosas y va a comenzar a trabajar seriamente como escritora. Nada como el plano de Hannah contenta, abrazando la carta de aceptación en un importante curso de escritura, al ritmo de Good Girl Down.

Giant – Matrimony

La cuarta temporada empieza fuerte, Hannah decide marcharse a Iowa sin su ya novio estable Adam. ¿El objetivo? empezar su curso de escritura creativa. Una despedida agridulce que suena a Giant.

Carry Me – Family Of The Year

Aunque la relación entre Hannah y Adam sea una de las más importantes de la serie, ver feliz a la protagonista junto a su nuevo compañero de trabajo Fran nos gustó. Seamos realistas, necesitábamos un descanso de su relación tóxica con Adam. Bajo la nieve y la canción de Family Of The Year, Hannah empieza una nueva relación bajo la nieve. ¡Qué pena que durase tan poco!

Someday – Brenda Lee

No es nada fácil para Hannah digerir que Adam está con su mejor amiga Jessa, la protagonista se da cuenta de ello mientras acude a la recreación de un crimen donde Adam trabaja ¿Cuál sería la música que sonaría cuando nos enteramos que nuestro ex sale con nuestra amiga? Lena Duhamp lo tenía claro y suena a clásico: Someday de Brenda Lee.

How We Get Back To Love – Julia Michaels

Aunque haya diez capítulos en la sexta y última temporada, la historia de Hannah y sus amigas podría cerrar en el noveno capítulo. Tras que Hannah y Jessa hagan las paces en la fiesta de compromiso de Soshanna, deciden pasárselo bien en la última estampa que tendremos de las chicas todas juntas. El tema lo pone Julia Michaels.

Fast Car – Jonas Blue

En el último capítulo de la serie, en los créditos finales, no solo se escucha a Hannah dando el pecho al pequeño Grover. La protagonista se lanza a cantar una improvisada Fast Car. Porque Hannah, aun siendo madre, no dejará de ser Hannah. Hasta siempre.