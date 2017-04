11 canciones míticas con las que conocer, si eres millennial, a U2

¿Por qué cada anuncio de una nueva gira de U2 (como ha ocurrido recientemente) provoca cataclismos y reacciones en cadena?

Si eres millennial y no conoces al detalle su trabajo, ni por qué esta banda irlandesa de ventas millonarias (150 millones de copias) posee récord de premios Grammy (22) y ha logrado sobrevivir con solvencia cuatro décadas en el difícil negocio musical, te invitamos a recorrer diez de sus temas imprescindibles que te ayudarán a salir de dudas.

Y que, seguramente, podrás escuchar en directo en el concierto que el cuarteto ofrecerá el próximo 18 de julio en Barcelona de la mano de LOS40 y que se centrará, sobre todo, en su álbum más aclamado: The Joshua Tree.

Escucha, a contiuación, una decena de temas incombustibles que retratan a una de las formaciones más importantes de la historia del pop:

1. Sunday Bloody Sunday (1983)

Oscuro y afilado, este tema que ha acompañado a los irlandeses en toda su trayectoria no solo abanderó la modernidad pop del momento, con sus ramalazos post punk. La letra, además, recuerda el horror del Domingo Sagriento de 1972, en pleno conflicto de Irlanda del Norte.

2. Pride (In the name of love) (1984)

Otro ejemplo pop punzante, la brillantez de la guitarra de The Edge y canción con contenido (en este caso, está dedicada a Martin Luther King).

3. With or without you (1987)

El primer single del álbum que les catapultó a la fama para siempre, The Joshua Tree, es una balada romántica que el grupo estuvo a punto de descartar por convencional. Tras unos arreglos, se ha convertido en, posiblemente, su tema más conocido.

4. I still haven't found what I'm looking for (1987)

Segundo single de The Joshua Tree y una de sus canciones más exitosas. También, una de las que les dotó del halo pío y espiritual que siempre les ha rodeado (a eso ayudan las citas bíblicas y el coro gospel).

5. Where the streets have no name (1987)

También perteneciente a su aclamado The Joshua Tree, el álbum que conmemoran en su próximo tour, contiene ese mismo sabor religioso y un inolvidable comienzo con una 'pared de sonido'.

6. Desire (1988)

Un ritmo trepidante, energético, con armónica y toques de folk. Sobre el amor, el deseo, la ciudad, la violencia...

7. One (1992)

Según Bono, muestra una visión escéptica del mundo y sus relaciones. Suena bella, redonda y cansada. Llena de sentimiento.

8. Beautiful Day (2000)

Después de With or without you, es la canción más reproducida en YouTube por los usuarios. Su gancho: una melodía épica que crece y explota en el estribillo de la mano de la voz tentadora de Bono.

9. Vertigo (2004)

Veloz, emocionante y, por supuesto, vertiginosa. Y con varias palabras en castellano, ¡a ver si las pillas!

10. The miracle (of Joey Ramone)

Con un arranque salvaje, este tema supuso el regreso de U2 tras una larga calma. Una patada al viento que mira a la juventud de sus intérpretes y a las primeras músicas que les inspiraron. Entre medias, un pre-estribillo muy, muy U2.

10 + 1: XXX (ft. Kendrick Lamar)

Como megaestrellas que son, los chicos de Bono no han dejado de evolucionar y probar distintos caminos, algunos con más fortuna que otros. Hace unos días sorprendían con esta inesperada colaboración con el rapero de moda en EE UU, Kendrick Lamarl, en esta composición instrumental.