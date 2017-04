Barei y Cali y El Dandee se suman al cartel de LOS40 Primavera Pop

Solo un día después de conocer las primeras confirmaciones de LOS40 Primavera Pop (las de Marlon y Carlos Marco) ya tenemos otros dos nuevos nombres que se añaden al cartel.

Se trata de la madrileña Barei y del dueto colombiano Cali y El Dandee, que actuarán en las tres fechas previstas del festival de LOS40: 12 de mayo en Rubí (Barcelona); 13 de mayo en Madrid y 14 de mayo en Málaga.

Ha sido Tony Aguilar, el futuro maestro de ceremonias de esta superfiesta, el encargado de anunciarlo en su programa, Del 40 al 1, y de ponernos los dientes largos.

Porque, además, poco a poco se irán desvelando muchas novedades sobre un programa que promete reunir a lo más granado tanto del pop nacional como internacional.

Las buenas noticias no teminan aquí, porque te recordamos que la entrada a los tres eventos es gratuita.

¿Y qué nos despara este festival? Un gran fiestón de hits y buen rollo que, otros años, han protagonizado artistas como Nick Jonas, Jason Derulo, Paulina Rubio, Dvicio, Ed Sheeran, Years & Years, Macaco, Da Soul, Abraham Mateo, Fangoria, Sweet California, Auryn, Pablo López, Juan Magan...

Justo en 2016, año en el que nuestra emisora cumplía 50 años, nos dejó una gran colección de momentazos musicales, anécdotas, una nueva imagen y muchos significados.

¿A qué suenan...?

Barei: en 2016, esta madrileña representó a España en Eurovisión con su tema Say Yay! Desde entonces, no ha parado de crear. Entre sus últimas canciones, la aclamada I don't need to be you, en la que se ciñe a la senda internacional y a la pasión por el baile que tanto nos hace disfrutar. Y que contiene un potente mensaje contra el bullying.

Cali y El Dandee: Los hermanos Rengifo llevan desde 2012 (año en el que protagonizaron el tema Gol junto a David Bisbal) coleccionando éxito tras éxito en nuestro país. Entre sus grandes hits, la clásica Yo te esperaré o la más reciente Lumbra.