Katy Perry iba a los conciertos de Madonna… ¡Para boicotearlos!

Katy Perry nunca ha escondido sus orígenes y ha hablado con fluidez de su infancia totalmente marcada por la estricta educación de sus padres, pastores evangélicos.

La religión marcó esos primeros años de la cantante que vivía inmersa en el mundo de sus padres.

“En mi casa íbamos a la iglesia los domingos por la mañana, los domingos por la noche, los miércoles… No se celebraba Halloween y los regalos de Navidad te los traía Jesús”, cuenta en su última entrevista con Vogue.

En la edición norteamericana de la revista no sólo ha llamado la atención por sus atrevidos looks a cargo de Mert&Marcus que tantos memes ha generado. El relato de su infancia y adolescencia también ha impactado.

@voguemagazine @commedesgarcons

Esa educación tan severa sigue marcando su día a día. “Esa fue toda mi infancia, mi adolescencia y primeros años de juventud… A día de hoy todavía sigo desprendiéndome de capas resultado de cómo me condicionaron en aquella etapa”.

Pese a lo duro que debió de ser crecer en ese ambiente, Katy Perry reconoce que la música siempre estuvo presente.

Ha confesado que iba con su familia a los conciertos de artistas consagrados aunque no por los motivos que mueven a cualquier fan.

“En mi familia sabíamos de la existencia de Madonna y de Marilyn Manson porque íbamos a sus conciertos a boicotearlos”, admite.

Hubo un tiempo en el que Katy Perry boicoteaba a Madonna.

Tuvo que esperar hasta los 20 para descubrir a Queen y abrir su mente. “Nunca antes había escuchado una explicación tan imaginativa de cómo vivir la vida. Esa fue mi primera toma de contacto con ese mundo y me encantó. Me sentí libre y aceptada”.

Los padres de Perry deben odiar a Queen porque Freddie Mercury y los suyos lograron cambiar su forma de pensar. Hasta ese momento no le permitían relacionarse con personas homosexuales y eso también cambió.

“Mi verdadera educación comenzó a los 20 años y aún me queda mucho por aprender. No se me permitía hablar con personas gays y había cierto componente de racismo. Pero yo nací haciendo preguntas, haciendo preguntas sobre todo desde el primer momento ye estoy muy agradecida de ser así”.

been doing this since before you were a bloop in the womb

Entrando en la veintena descubrió muchas cosas acerca de la música y de los homosexuales, “esta gente no era nada de lo que me habían enseñado a temer. Eran la gente más libre, fuerte, amable e inclusiva que haya conocida”.

Ahora tiene 32 y está encantada. “He aprendido muchas lecciones: la paciencia, el arte de decir no, saber que no todo tiene que terminar en matrimonio, que la educación puede comenzar ahora”, asegura.

Está claro que su forma de pensar contrasta con la educación que le dieron sus padres lo que demuestra que no hay excusas para ser como eres. Puedes decidir y ella lo hizo y seguro que ahora va a los conciertos de Madonna para disfrutarlos.